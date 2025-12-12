  1. ئێران
کاردانەوەی ئێران بە دزینی نەوتهەڵگرەکەی کارائیب

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هەوڵی هێزی دەریایی ئەمەیرکا بۆ هیرشی سەربازی بۆ سەر پاپۆڕێکی بازرگانی کە نەوتی ڤێنزۆئێلای دەگواستەوە لە کەناراوەکانی ئەو وڵاتەی ئیدانە کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هەوڵی هێزی دەریایی ئەمریکا بۆ هێرشی سەربازی بۆ سەر پاپۆڕێکی بازرگانی کە نەوتی ڤێنزۆئێلای دەگواستەوە لە کەناراوەکانی ئەو وڵاتە و دەستبەسەرداگرتنی ئەو کەشتیەی نموونەی ئاشکرای دزی دەریایی دەوڵەتی وەسف کرد و ئیدانەی کرد.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتیشی کە هەوڵی ئەمریکا بۆ ڕاگرتن و دەستبەردار گرتنی پاپۆڕە بازرگانیەکانی دیکەی وڵاتانی، پشت گوێ خستنی ئاشکرای مافی نێودەوڵەتی و پێشێل کرانی ئاشكرای بنەماکانی چاوەدێری بە سەر ئاسایش و ئیمەنی دەریاوانی نێودەوڵەتیە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە هۆشداریی سەبارەت بە لێکەوتە بەردەوامەکانی ئاوەها هەڵسوکەوتێکی زۆرەملانە لەسەر ئاشتی، ئاسایش و بازرگانی نێودەوڵەتی، بەرپرسیارێتی هەموو دەوڵەت و ناوەندە نیودەوڵەتیەکان بە پێچەوانەی ئاوەها هەوڵێکی نایاسایی و وەڵامدەر کردنی ئەمریکا نیشان دەدات.


