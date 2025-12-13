دژایەتی تورکیا لەگەڵ ئاوێتە بوونی شەڕڤانانی کورد لە سوپای سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕایگەیاند کە بە پێی ڕێککەوتنی 10ی مارس، پێویستە هێزەکانی هەسەدە نە وەک یەکەیەکی سەربازی سەربەخۆ بەڵکوو وەکوو تاک لە پێکهاتەی ئەرتەشی سووریا ئاوێتە بن.
لە ئەو کۆبوونەوە وەزارەتی بەرگری تورکیا، وردەکاریەکانی دوایین چالاکیەکانی هێزە چەکدارەکانی ئەو وڵاتە لە بواری بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریزم، پاراستنی ئاسایشی سنوورەکان و گەشەی ژیرخانە بەرگریەکانی هێنایە ئاراوە.
هەروەها وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕەخنەی لە هێزەکانی هەسەدە گرت و زیادی کرد کە سەرەڕای بوونی ڕێککەوتنی 10ی مارس، ئەو هێزانە لە جیاتی ئاوێتەبوون لە ئەرتەشی سووریا، هێشتا درێژە دەداتە چالاکیەکانی خۆی و ئەوە خەسار لە سەقامگیری و ئاسایشی سووریا دەدات.
لە درێژەشدا ئاماژە دەکات کە هەندێک وڵات بە قسە و هەوڵەکانی خۆیان، هەسەدە هان دەدەن کە خۆیان ببوێرن لە ڕادەست کردنی چەک و ئاوێتە بوون لە ئەرتەشی سووریا.
