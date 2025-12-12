بڕیارنامەیەک دژی ڕژێمی زایۆنی لە جیهان پەسەند کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بڕیارنامەیەکی پەسەند کرد و داوای لە ڕژێمی ئیسرائیل کرد کە بڕیارەکەی دادگای نێودەوڵەتیی داد سەبارەت بە ڕێگەدان بە هاتنە ناوەوەی یارمەتییەکان بۆ کەرتی غەززە جێبەجێ بکات.
کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە ئەم بڕیارنامەیە ڕژێمی ئیسرائیل پابەند دەکات بە دابینکردنی خۆراک، ئاو، دەرمان و شوێنی نیشتەجێبوون بۆ دانیشتوانی کەرتی غەززە.
بەگوێرەی ئەو بڕیارنامەیە، تەلئەبیب پابەندە بە ڕێگری لە ئۆپەراسیۆنەکانی هاوکاری لە کەرتی غەززە.
هەروەها لە بڕیارنامەی کۆمەڵەی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەکان داوا لە ڕژێمی داگیرکەر دەکات کە خەڵکی مەدەنی فەلەستینی بە ئاوارە و برسی نەهێڵێتەوە و کارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سنووردار نەکات.
کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەوە کردەوە کە ئەم بڕیارنامەیە جەخت لەسەر بەرپرسیارێتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکاتەوە بەرامبەر بە پرسی فەلەستین تا گەیشتن بە چارەسەرێکی هەمەلایەنە.
