بڕیارنامەیەک دژی ڕژێمی زایۆنی لە جیهان پەسەند کرا

کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بڕیارنامەیەکی پەسەند کرد و داوای لە ڕژێمی ئیسرائیل کرد بڕیارەکەی دادگای لاهای سەبارەت بە دابینکردنی هاوکاری بۆ کەرتی غەززە جێبەجێ بکات و خۆراک و ئاو و دەرمان و شوێنی نیشتەجێبوون بۆ دانیشتوانی کەرتی غەززە دابین بکات.