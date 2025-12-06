سەرۆک کۆماریی عێراق؛ دوا سەنگەری سیاسی کوردەکان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە زیاد بوونەوەی چەقەچەق دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی، جارێکی دیکە ئەو پرسیارە کۆنە دێتە ئاراوە کە ئایا ئەمساڵ سەرەی ئەوە هاتووە کە عەرەبێکی سوننە ببێتە سەرۆک کۆمار؟
لە ساڵی 2005 ەوە تا ئێستا بە پێێ نەریتی نەنووسراو لە عێراق، ئەو پۆستە هی کورد بووە- نەریتێک کە نە لە یاسادا هاتووە و نە لە باری مافەوە پێداگری لەسەرە،، بەڵام بووەتە کۆڵەکەی پێکهاتەی حوکمڕانی لە دوای سەددام.
لە مانگەکانی ڕابردوودا محەمەد حەلبووسی سیاسەتوانی سوننە کە وەلانانی لە پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لە ساڵی 2023 هەرای زۆری نایەوە، ئێستا چاوی بڕیوەتە پۆستێکی سەرترەوە و ئەو هاوکێشە نەریتیەی تووشی کێشە کردووە. دەنگی مافی و یاساییش کە لەمپەری سەر ڕێگای نییە؛ لە دەستووری عێراقیشدا نەهاتوو ەکە سەرۆک کۆمار هەر دەبێ هی کورد بێت. بەڵام کێشەکە لە شوێنێکی دیکەیە:
شیعەکان خاوەنی سەرەکی کورسی دەسەڵات لە عێراق
لە بیست ساڵی ڕابردوو پێکهاتەی دەسەڵات لە عێراق بە شێوەیەک پێک هاتووە کە شیعەکان بتوانن لە چرکە هەستیارەکاندا " کارتی دیاریکەر" ڕوو بکەن. ئەوان بەم ئاسانیە قبووڵی ناکەن کە سەرۆک کۆماری سوننە لە سەرووی دەوڵەتەوە دابنیشێت و دەسەڵات بەدەستەوە بگرێت.
لە بیری نەکەین کە سەرۆک کۆماریی عیراق بە پێچەوانەی بیرەکان، پۆستێکی تەشریفاتی نییە. لە ناساندنی سەرۆک وەزیران و پشت ڕاست کردنەوەی یاساکانەوە بگرە هەتا ڕێگری لە ڕاگەیاندنی دۆخی نائاسایی، ئەو پۆستە ئامرازگەلێکی بەدەستەوەیە کە ئەگەر سەرۆک کۆمار بیەوێت کەڵکیان لێوەربگرێت، دەتوانێت ئاستی سیاسی بەغدا بهەژێنێت. هەمان توانە کە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارێکی سوننە بۆ هێزە شیعەکانی کردووەتە هێڵی سوور.
کوردەکان، پاراستنی دوا سەنگەر لە بەغدا
بۆ کوردەکانیش سەرۆک کۆماری بەس پۆستێکی ئاسایی نییە و دوا کۆڵەکەی دزەی فەرمی ئەوان لە بەغدایە. هەرچەندە کێشە ناوخۆییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی ئەو پۆستەی لاواز کردووەتەوە، بەڵام هێشتاش هیچ گرووپێکی کوردی ئامادە نییە خۆبەخشانە ئەو پۆستە دابنێت.
