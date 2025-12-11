ئاشكرا بوونی وردەکاری نوێ لە گرووپی تیرۆریستی داعش؛ گێڕانەوەیەک لە زیندانی ترسەنۆکی غویران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تۆڕی عێراقی ئەلعەهد بە ئامادەبوون لە زیندانی غویران هەڵکەوتوو لە کوردستانی سووریا لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی داعش کە لە ئەو ناوەندە ترسەنۆکە ئەمنیەتیە زیندانین، گفتوگۆی کردووە. لە ئەو گفتوگۆگەلە وردەکاری و ئیتلاعاتی نوێ لە دۆخی پێچراو و نەناسراوی ئەندامانی داعش لە کاتی دەسەڵاتدارێتی خۆیان لە عێراق و سووریا ئاشکرا کراوە.





موفتی داعش: تەنانەت کوڕەکانی ئەبووبەکر بەغدا ناوی ڕاستەقینەی ئەویان نەدەزانی



ئەبوو ئەیووب تورکی یەکێک لە موفتیە پێشووەکانی داعش کە لە ئەو ناوەندە زیندانین، لە شرۆڤەی دۆخی ژیانی ئەبووبەکر بەغدادی سەرکردەی داعش دەڵێت کە لە کۆبوونەوەیەکدا کە چووەتە لای ناوبراو، بینیویە کە تەنانەت دوو هاوژین و منداڵەکانیشی لەبەر زیاد بوونی کار و ئیشی سکاڵایان لێ هەبوو. لە ئەو کۆبوونەوە من تێگەییشتم کە تەنانەت منداڵەکانیشی ناوی ڕاستەقینەی ئەبووبەکر بەغدادی نازانن.

ناوبراو ئاماژە دەکاتە سەر وردەکاریەکانی ئەو کۆبوونەوە و جەختی کرد کە تەوەری کۆبوونەوەکە چارەسەری هەندێک کێشە لە نێوان ئەندامانی داعش بوو و لە ئەو کۆبوونەوە جگە لە ئەبووبەکر بەغدا، تورکی بێن عەلی و ئەبووبەکر قەحتانی و ئەبووزەید عێراقیش بەشدار بوون کە کەسە دواییەکەیان ئێستا لە بەغدا لە زیندانە. ناوبراو زیادی دەکات: منیش لە ئەو کۆبوونەوە ئامادە بووم، ئەڵبەت زۆربەی ئەو ئەندامانە کە لە ئەو کۆبوونەوە بوون، کوژراون.



ناوبراو زیادی دەکات کە حکومەتی تورکیا هاتوچۆی ئەندامانی داعش لە خاکی خۆیان لەبەرچاو نەدەگرت. تورکی لە ئەو بارەو وتی: مومکین نییە کە دەزگای ئیتلاعاتی تورکیا کە یەکێک لە بەهێزترین دەزگا سیخوڕیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناڤینە، لە هاتوچی هەزاران داعشی لە ناوچە ژێر کۆنترۆڵەکانیان ئاگادار نەبێت. ئەوان دۆخەکەیان لە کۆنترۆڵ هەبوو، بەڵام ئەو هاتوچۆگەلە بە پێی بەرژەوەندی ئەوان بوو.



تورکی کە ئەندامی شاندی شەرعی چاوەدێر بەسەر کەمپەکانی داعش و بەشە جیاجیاکانی سووریا بوو، زیادی دەکات کە لە ڕێگای شاری جورابلس و لە خاکی تورکیاوە چووەتە سووریا و پاشان چووتە ڕەقە.



ئەو ئەندامەی شاندی شەرعی داعشە، داهاتە نەوتی و داراییە دەست بەسەردا گیراوەکان بەتایبەتی لە موسڵ کە بە شێوەی بەربڵاو لە بانکی ناوەندی ئەو شارە دزرا و بریتی لە زێڕ و گەوهەر بووی زیاد وەسف کرد و وتی کە ئەو داراییانە لە ڕێگای وەرگرتنی فدیە لە هەمبەر ئازادی دیلەکان بۆ دابینی دارایی داعش بەدەست دەهات.



ئەندامی داعش: 10 ساڵ لە تەمەنی خۆم بە فیڕۆ دا



محەمەد لە دژی یەکێکی دیکە لە زیندانیانی ئەو ناوەندە کە لە سرۆڤەی وردەکاریەکاندا باسی چوونە ڕیزی خۆی بە داعش و چوونی بۆ سووریا و و ڕەقە لە خاکی تورکیاوە دەکات کە ئەو ڕێگایەی بەردەوام بۆ ئەندامانی داعش کراوە بوو و ئەوان دەیانتوانی لە ئەو ڕێگایەوە هاتوچۆ بکەن.



ناوبراو لە ساڵی 2018 و لە دۆخێکدا کە بەدوای چوونە دەرەوە لە سووریا بوو، لە شاری کۆبانێ لەلایەن هێزەکانی هەسەدەوە دەستگیر کرا. لە ئەو ساڵە داعش هەموو ناوچە ژیر دەسەڵاتەکانی خۆی لە عێراق و بەشگەلێکی زۆر لە سووریای لەدەست دابوو. ئەو ناوچانە هاتوچۆی ئەمنی دەیان هەزار داعشی لە باری ئەمنیەتیەوە دابین دەکرد.



ناوبراو پاگەندەی کرد کە لە ساڵی 2018 لەگەڵ بنەماڵەکەی، خەلافەتی داعشی بەجێهێشتووە. ناوبراو پاڵپشتی لە بنەماڵەکەیی گرینگترین هۆکار بۆ چوونە دەرەوە لە ناوچەی ژێر دەسەڵاتی داعش وەسف کرد و پاگەندەی کرد کە بۆ یارمەتی بە خەڵکی سووریا هاتبوو، بەڵام دواتر تێگەییشت کە ئەگەری بەدی هاتنی ئەو ئامانجە بوونی نییە.



علیە کە بە ڕەچەڵەک موسڵمانی پاکستانە و پێشتر لە کەنەدا ژیانی کردووە، زیادی دەکات کە هەندێک کێشەی دیکەش هەر هەیە کە لە کۆتاییدا بووە هۆی ئەوەی کە داعش بەجێ بهێڵێت. ناوبراو زیادی دەکات کە لە ئەگەری ئازادیدا پێی خۆشە بچێتەوە کەنەدا و لە پاڵ بنەماڵەکەی وەکوو پێشتر ژیان بکات.



ئەو ئەندامەی داعش پێی وایە کە 10 ساڵ لە تەمەنی خۆی بەفیڕۆ داوە و پێی خۆشە بگەڕێتەوە سەر ژیانی پێشووی خۆی.



علیە زیادی دەکات کە لە عێراق نەبووە و لە شاری ڕەقە لەگەڵ هاوژین و منداڵەکەی لە باڵەخنەیەک ژیانی کردووە و کاتێک داعش ڕەقەی لەدەست دا، چووەتە ئەلمەیادین. دواتریش چووەتە شاری سوسە و لەوێ لە داعش جودا بووەتەوە.

















