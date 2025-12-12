سەرۆک کۆماری ئێران: ئاشتی بە کۆتایی هاتنی هەڵاواردەیی دێتەدی

بە پێی ڕاپۆرتی مێهر، مەسعوود پزشکیان ڕۆژی هەینی لە لوتکەی نێودەوڵەتی ئاشتی و متمانە کە لە ئەشقابادی تورکمانستان، ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران وەک ئەندامێکی بەرپرسیار لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، لەو باوەڕەدایە کە ئاشتی و گەشەسەندن تەنیا بە وتووێژی یەکسان و هاوکاریی بەکۆمەڵ و ڕێزگرتن لە یاسای نێودەوڵەتی و جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان و دوورکەوتنەوە لە تاکلایەنە بەدی دێت.

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: ئەمڕۆ لەبری ئەوەی مافێکی گشتگیر بێت، ئاشتی بووەتە هەڤیازیەک کە تەنها لە جوگرافیایەکی دیاریکراودا بەردەوام دەبێت.

پزشکیان ئاماژەی بەوەدا کە ئەمڕۆ لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستە بیر لە چەمکی ئاشتی بکەینەوە و وتی: ئاشتی لە ڕێگەی زیادکردنی بودجەی سەربازییەوە بەدەست ناهێنرێت، نە لە ڕێگەی هاوپەیمانی بازرگانی و نە لە ڕێگەی دیپلۆماسی نمایشییەوە، بەڵکو بە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەقینەی ناسەقامگیری، واتە نایەکسانی و قۆرخکاری و هەڵاواردن کە بەدەست هاتووە.

سەرۆک کۆمار وتی: لە چوارچێوەی هەڵاواردن و نایەکسانی هەنووکەدا، سیاسەتی زلهێزەکانی ڕۆژئاوای ئاسیا تا ئێستا بە شێوەیەکی کاریگەر بووەتە هۆی دروستکردنی جۆرێک لە مافی تایبەت بۆ ڕژێمی زایۆنی کە سەرچاوەی زۆرێک لە شەڕ و نادادپەروەرییەکانە لە ناوچەکەدا.

ڕوونیشی کردەوە: لە کەشێکی وادایە کە ئەم ڕژێمە توانیویەتی سیاسەتی شەڕانگێزانە پەیڕەو بکات، هەر لە دووبارەبوونەوەی تاوانەکانی غەززە و فراوانکردنی نایاسایی نیشتەجێبوونەکان لە کەرتی ڕۆژئاوا تا دەگاتە هێرشی دووبارە بۆ سەر سووریا و لوبنان و هەروەها کۆماری ئیسلامی ئێران و قەتەر.

پزشکیان وتی: هەتا مافێکی تایبەتی لەو شێوەیە بۆ ڕژێمی زایۆنیستی بوونی هەبێت، ناتوانین باس لە ئاشتی و نەزمێکی دادپەروەرانە بکەین. ئەگەر جیهان بەڕاستی بەدوای ئاشتی و ڕێکوپێکی و دادپەروەریدا دەگەڕێت، دەبێت ئەو ڕاستییە قبوڵ بکات کە هیچ وڵاتێک، تەنانەت زلهێزەکانیش نابێ لە ڕێسا جیهانیەکان تێپەڕێن.