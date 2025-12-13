هەوڵی چین بۆ دزەکردنە ناو هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نەیشنەڵ کانتێکست لە ڕاپۆرتێکدا دەڕوانێتە هەوڵەکانی چین بۆ کردنەوەی ناوەندگەلی فەرهەنگی و کەلتووری لە هەرێمی کوردستان و ئەمە بە هەڵمەت و نەمانەیەکی ستراتژیک دەزانێت بۆ پەل‌داکوتانی چین لە بواری سیاسی و کۆمەڵایەتیی عێراق و هەرێمی کوردستان.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، چین هاوکاتی بەرزکردنەوەی پلانە پەروەردەییەکان، تۆڕە توێژینەوە و سەرمایەدانەرییە ئابوورییەکانی لە هەرێمی کوردستان، تەنیا لە ماوەی 2 مانگی ڕابردوو، بە هاوکاریی حزبی کۆمۆنیستی کوردستان توێژینگەیەکی لە ژێرا ناوی "ناوەندی داهێنەریی شارستانییەتی جیهانی" لە هەولێر کردۆتەوە و خەریکی ئامادەکاری بۆ کردنەوەی ناوەندێکی توێژینەوەیی دیکە لە سلێمانی بە هاوکاریی ڕێکخراوێکی ئاکادیمییە و لە پەناشیەوە تۆڕێکی پێکهاتوو لە 500 کەس لە ڕۆژنامەنووسان، توێژەران و زانکۆییانی عێراق و هەرێم پێشتر بانگهێشتی چین کراون.

ئەگەرچی دەوڵەتی ئەو هەنگاوانە بە هەنگاوگەلێکی ناسیاسی و بەدوور لە دەستێوەردانی سیاسی لێکداتەوە، بەڵام بە ئاوڕدانەوە لە پڕۆژەگەلی ئابووریی گەورەی چین لە هەرێمی کوردستان و لەوان پڕۆژەی گەشتیاری و نیشتەجێی "هەپی سیتی" بە بایەخی 5 ملیارد دۆلار، نیشاندەری هەڵمەتێک لە چوارچێوەی "هێزی نەرم" بۆ دزەکردنی ئەو وڵاتە لە هەرێمی کوردستانن.