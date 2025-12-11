  1. ئێران
جەختی ڕێبەری باڵای ئێران لەسەر گۆڕانی پێکهاتەی میدیایی

ڕێبەری باڵای ئێران  لە دیدارێکدا لەگەڵ هەزاران مەداحی ئەهلی بەیت  جەختی لەسەر پێویستی گۆڕینی پڕوپاگەندە و پێکهاتەی میدیایی لە بەرامبەر هەوڵەکانی دوژمن بۆ داگیرکردنی دڵ و دەروون کردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێرانی ئیسلامی پڕ بوو لە ڕووناکی و شادی و بەختەوەری ئەمڕۆ لە ڕۆژی لەدایک بوونی پڕ بەرەکەتی حەزرەتی فاتیمەی زەهرا (ع) .

هەر بەم بۆنەیەوە بە ئامادەبوونی ڕێبەری باڵای ئێران و هەزاران لە خۆشەویستانی ئەهلی بەیت (ع) ڕێوڕەسمێکی پڕ سۆز و مەدح و شیعر و ڕێزگرتن لە خاتوونی جیهان لە حوسێنییەی ئیمام خومەینی (ع) بەڕێوەچوو.

ڕێبەری وتیان: گەلی ئێران لە ڕێگەی بەرخۆدانی نەتەوەیی خۆیانەوە هەوڵە بەردەوامەکانی دوژمنیان بۆ گۆڕینی "ناسنامەی ئایینی، مێژوویی و کولتووری" ئەم نەتەوەیە پووچەڵ کردووەتەوە. ئەمڕۆ لە کاتێکدا پێویستە بە شێوەیەکی دروست ئامادەکاری بۆ بەرگری و هێرشکردنە سەر چالاکییەکانی پڕوپاگەندە و میدیایی دوژمن بۆ هێرشکردنە سەر "مێشک و دڵ و بیروباوەڕ" بکرێت، ئێرانی خۆشەویستمان سەرەڕای ئەو کێشە و کەموکوڕیانەی کە لە سەرانسەری وڵاتدا هەن، بەردەوامە لە هەنگاونان.

وتیشیان: ئامانجی فشارە جۆراوجۆرەکانی سیستەمی هەژموونی بەسەر گەلان و لە پێشەنگی ئەواندا نەتەوەی ئێران، هەندێک جار فراوانخوازی خاکییە؛ وەک ئەوەی ئەمڕۆ حکومەتی ئەمریکا لە ئەمریکای لاتین دەیکات.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەندێکجار ئامانجیش زاڵبوونە بەسەر سەرچاوە ژێرزەمینییەکان، هەندێکجاریش گۆڕینی شێوازی ژیان و لە هەمووی گرنگتر "گۆڕینی ناسنامە" ئامانجی سەرەکی فشارەکانی زاڵەکانە.

ئاماژەشیان بەوەکرد: بێگومان هەندێک کەس بەردەوام ئەگەری دووبارەبوونەوەی ململانێ سەربازییەکان دەوروژێنن و هەندێکیش بە ئەنقەست ئەم بابەتە دەوروژێنن بۆ ئەوەی خەڵک لە گوماندا بمێننەوە و ترس دروست بکەن، کە ان شاءاللە سەرکەوتو نابن.

