سزای لەسێدارەدرانی باوەژنەکەی " ئاوا " لە ورمێ جێبەجێ کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناسر عەتەباتی ڕایگەیاند: ساڵی 1402 کچێکی چوار ساڵانی خەڵکی ورمێ لەلایەن باوەژنەکەیەوە کوژرا و بابەتەکە بووە هۆی خەم و نیگەرانی کۆمەڵگا.



ناوبراو زیادی : دوابەدوای ئەو کوژرانە، لە دادگا دۆسیە بۆ بابەتە ساز کرا و دوای دەرکردنی سزانامە لە دادگای سزادان دەرکرا و لەلایەن دیوانی باڵای وڵاتەوە پشت ڕاست کرایەوە.



سەرۆکی گشتی دادگاکانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا ڕایگەیاند: جگە لە دایکی ئاوا کە بە شێوەی جیدی داوای ئەو سزادانیە دەکرد، ڕای گشتیش داوای لەسێدارەدانی ناوبراویان دەکرد تا ئەوەی کە ئەو سزایە سەرلەبەیانی ئەمڕۆ شەممە جێبەجێ کرا.











