پاڵپشتی ئەمریکا لە ئاوێتە بوونی هێزە کوردیەکان لە ئەرتەشی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ژنراڵ برد کوپەر، فەرماندەی سێنتکام لە کۆبوونەوەی ئۆنلاین لە دامەزراوەی ڕۆژهەڵاتی ناڤین ڕایگەیاند کە ئەرتەشی ئەمریکا چەندین جار لەگەڵ ناوەندە ئەمنیەکانی سووریا بۆ پووچەڵ کردنەوەی هەڕەشەکانی داعش هاوکاری کردووە. ناوبراو وتیشی کە واشنتۆن هەوڵ دەدات بۆ بەستێن بۆ هاوکاری زیاتر لەگەڵ دەوڵەتی سووریا خۆش بکات.



کوپەر هەروەها بە شێوەی تایبەت ئاماژەی دایە سەر ڕەوتی ئاوێتەبوونی هێزەکانی هەسەدە لە ناوەندە حکومی و سەربازیەکانی سووریا. بە وتەی ناوبراو، سەرەڕای بوونی ڕێککەوتنی مانگی مارس بۆ تەڤل بوونی وردە وردەیی هێزەکانی هەسەدە بە پێکهاتەی فەرمی ئەرتەش و ناوەندە ئەمنیەکانی سووریا، لە هەفتەکانی ڕابردوو ئاڵۆزیگەلێکی بچووک لە نێوان دوو لایەنەکە ڕووی داوە.



کوپەر زیادی کرد: ئاوێتە بوونی سەرکەوتووی هەسەدە لە هێزە دەوڵەتیەکانی سووریا، دەبێتە هۆی یارمەتی بە پێکهێنانی شوێنێکی سەقامگیر و پێش بینی کراو.



