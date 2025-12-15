پیلانی ئیسڕائیل و هەندێ وڵات بۆ دابەش کردنی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحەمەد تووتەنجی شرۆڤەکاری سووری جەختی لەوە کردەوە کە تورکیا، ڕژێمی زایۆنی و بەشێک لە وڵاتانی عەرەبی کەنداوی فارس بە پشتیوانی لە پلانی گوماناوی دژ بە یەکگرتوویی ئەو وڵاتە، هەوڵی دابەشکردنی سووریا دەدەن.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو پلانانەی کە لەدژی سووریا دادەڕێژرێت، یەکێتی نیشتمانی و دامەزراوەکانی حوکمڕانی دەکەنە ئامانج.

توتانجی جەختی لەوە کردەوە: دەستێوەردانەکانی دەرەکی بە ئامانجی سەپاندنی هاوکێشە نوێیەکانە کە هاوتەریب لەگەڵ بەرژەوەندی لایەنەکانی پێشتر ئاماژەیان پێکراوە و دژی بەرژەوەندی نەتەوەی سووریا.

ناوبراو ڕایگەیاند: گرووپە نیشتمانییەکان لە سووریا دەبێ لە دژی ئەم پلانانە بوەستن. پووچەڵکردنەوەی پیلانی دابەشکردنی سوریا پێویستی بە هۆشیاری گشتی هەیە.