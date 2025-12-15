  1. جیهان
وڵاتێکی دۆست هۆشداریی دەدات/ ڕووداوەکەی سیدنی سیناریۆیە؛ ئێران وشیار بێت

سەرۆکی یەکێک لە وڵاتانی ناوچەکە لە پێوەندیەکی تەلەفۆنی لە کاتژمێرەکانی ڕابردوو، جەختی کردووە کە زانیارییەکانی ئێمە لە ڕووداوەکەی سیدنی، نیشان لە داڕشتنی فالس فلەگێک لەلایەن ئیسرائیلە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕایگەیاند: سەرۆکی یەکێک لە وڵاتانی دۆستی ناوچەکە لە پێوەندیەکی تەلەفۆنی لە کاتژمێرەکانی ڕابردوو، جەختی کردووە کە زانیاریەکانی ئێمە لە ڕووداوەکەی سیدنی، نیشان لە داڕشتنی فالس فلەگێک لەلایەن ئیسرائیل و لە درێژەی کوژرانی دوو سەربازی ئەمریکی لە سووریایە و لە ئەو بارەوە کۆماری ئیسلامی ئێران وشیار بێت و سەبارەت بە تۆمەتەکان کە دەدرێتە پاڵی لەلایەن مێدیاکانی ئیسرائیلەوە، دان بە خۆیدا بگرێت.

ناوبراو ئەو بابەتەی هاوپەیوەند بە ئەمنیەتی نیشان دان و دروست کردنی کەشی توندوڕەوی زایۆنی بۆ تۆکمە کردنەوەی پێگەی حزبی لیکود لە سەر دەسەڵات وەسف کردووە و ڕایگەیاند کە ڕووداوی ئەمنیەتی وەکوو ڕووداوەکەی ڕۆژی ڕابردوو تا پێش لە دیاری کردنی چارەنووسی پرسی حەریدیەکان و لە مانگی دیسەمبەر، پێش بینی دەکرا کە ئەو بابەتە گواستراوەتەوە بە هۆکارە ئەمریکیەکانیشەوە.






