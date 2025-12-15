وڵاتێکی دۆست هۆشداریی دەدات/ ڕووداوەکەی سیدنی سیناریۆیە؛ ئێران وشیار بێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕایگەیاند: سەرۆکی یەکێک لە وڵاتانی دۆستی ناوچەکە لە پێوەندیەکی تەلەفۆنی لە کاتژمێرەکانی ڕابردوو، جەختی کردووە کە زانیاریەکانی ئێمە لە ڕووداوەکەی سیدنی، نیشان لە داڕشتنی فالس فلەگێک لەلایەن ئیسرائیل و لە درێژەی کوژرانی دوو سەربازی ئەمریکی لە سووریایە و لە ئەو بارەوە کۆماری ئیسلامی ئێران وشیار بێت و سەبارەت بە تۆمەتەکان کە دەدرێتە پاڵی لەلایەن مێدیاکانی ئیسرائیلەوە، دان بە خۆیدا بگرێت.
ناوبراو ئەو بابەتەی هاوپەیوەند بە ئەمنیەتی نیشان دان و دروست کردنی کەشی توندوڕەوی زایۆنی بۆ تۆکمە کردنەوەی پێگەی حزبی لیکود لە سەر دەسەڵات وەسف کردووە و ڕایگەیاند کە ڕووداوی ئەمنیەتی وەکوو ڕووداوەکەی ڕۆژی ڕابردوو تا پێش لە دیاری کردنی چارەنووسی پرسی حەریدیەکان و لە مانگی دیسەمبەر، پێش بینی دەکرا کە ئەو بابەتە گواستراوەتەوە بە هۆکارە ئەمریکیەکانیشەوە.
