یاریزانی بۆکانی میدالی زێڕی جیهانی دامەی بردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەحمەد نەسروڵڵاهی وێڕای ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە، وتیشی: لە کێبەرکێی جیهانی دامە لە وڵاتی کوەیت بە بەشداریی 62 یاریزان لە وڵاتانی کوەیت، قەتەر، فەلەستین، ئیمارات، عەرەبستان، عێراق، لوبنان، تورکیا و ئێران، فاروق مام عەبدوڵڵا دامەبازی بۆکانی، توانی پلەی پاڵەوانێتی و میداڵی زێڕی ئەو کێبەرکێیانە مسۆگەر بکات.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا: فاروق مام عەبدوڵڵا لە یاریزانانی ناسراوە ئەو بوارەیە و پێشتریش لە ڕکابەرییە ناوچەیی و نیشتمانییەکاندا خەڵاتی جۆراوجۆری بردۆتەوە.