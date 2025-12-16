تیرۆری چالاکێکی سیاسی لە سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە عەرەبی 21، مێدیاکانی سووریا لە تیرۆری ئەنوەر فەوزات ئەلشاعیر چالاکی سیاسی ئەو وڵاتە لە پارێزگای سوەیدا بە دەستی هێزە چەکدارە نەناسەکان هەواڵیان دا.



لە ئەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ئەو ئۆپراسیۆنە تیرۆرێکی سیاسی دێتە ئەژمار چونکوو ئەو چالاکە سووریاییە پێشتر لە هەڵوێستەکانی حیکمەت هجری ڕێبەری مەعنەوی درۆزیەکانی سووریا رەخنەی گرتبوو.



پێشتریش دوو کەسایەتی سووریایی دیکە بە ناوەکانی ڕائیج مەتنی و ماهیر فەلحوت بە دەستی هێزەکانی سەر بە هجری تیرۆر تیرۆر کرابوون.



دوای ئەو تیرۆرە، دانیشتووانی پارێزگای سوەیدا خوازیاری ئەنجامی لێکۆڵینەوەی بەربڵاو لە ئەو بارەیان کردووە.













