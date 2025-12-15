نایینی: لایەنە نوێیەکانی هێزی ئێران لە شەڕدا دەردەکەوێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەلی محەمەد نایینی وتەبێژی سپای پاسداران سەبارەت بە دەستکەوتە نوێیەکانی بواری بەرگری و ئەمنیەتی سپا وتی: بەدڵنیاییەوە لە بواری جیاواز لەوانە چەک، تاکتتیک و پلان داڕشتن دەستکەوتی نوێمان هەیە.



ناوبراو وتیشی: ئەگەر شەڕیک ڕوو بدات دوژمن بەرەوڕووی توان و هێزی نوێ لە بواری جیاوازی ئێمە دەبێتەوە؛ بەڵام ئەبێ ئەوانە لە شەڕدا ئەزموون بکەین و دوژمنیش ئەبێ هەر لەوێ ئاسەواری ئەو گۆڕنکاریانە ببینێت.

