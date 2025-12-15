  1. سووریا
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٢٤ ١٩:٢٨

کاروانێکی نوێی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە کوردستانی سووریا

کاروانێکی نوێی سەربازیی ئەمریکا گەیشتە کوردستانی سووریا

هاوکاتی بەرزبوونەوەی جموجۆڵی سەربازی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و بەڕیوەچوونی مانۆڕی هاوبەشی هەسەدە و هێزەکانی هاوپەیمانی، کاروانێکی سەربازی ئەمریکایی گەیشتە کوردستانی سووریا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە چاودێری مافی مرۆڤی سووریا، هاوکاتی جموجۆڵی سەربازی لە ناوچەگەلی ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و بەڕێوەچوونی مانۆڕی هاوبەشی ئەو هێزانە لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانی بە سەرکردایەتیی ئەمریکا، کاروانێکی سەربازی ئەمریکایی کە پێکهاتووە لە ئۆتۆمبیل و چەکی قورس گەیشتە شاری حەسەکە و لەوێوە ڕەوانەی دیرەزور کرا.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، کاروانی ناوبراو لەخۆگری تانک، ئۆتۆمبیلی زرێپۆش، جیهازاتقورسی سەربازی و لوجیستیکی بۆ بەرزکردنەوەی ئامادەیی سەربازیی لە بەرامبەر هێرشەکانی داعش گەیشتۆتە ناوچە.

ئەو جموجۆڵ و مانۆڕە هاوبەشانە نیشاندەری گرژتربوونی ڕێوشوێنی ئەمنی و سەربازیی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و هێزەکانی هەسەدە لە باکوور و ڕۆژهڵاتی سووریا، بە هۆی گۆڕانکارییە ئەمنییەکانی ئەمدواییەی و نیگەرانی لە بەرزبوونەوەی چالاکیی گرووپگەلی ملیشیا و لەوان داعشە.

