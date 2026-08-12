ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی نهێنییەکانی تاکتیکی شەڕی ئێران ئاشکرا دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لە ڕاپۆرتێکدا گۆڕانکارییەکانی تاکتیکی سەربازیی ئێرانی لە کاتی شەڕدا تاوتوێ کردووە و نووسیویەتی کە هێرشەکانی ئەم دواییەی ئێران کە بووە هۆی کوژرانی سێ سەربازی ئەمریکی لە ئوردن، نیشاندەری ئەوەیە کە تواناکانی شەڕی ئێران بە خێرایی پەرەی سەندووە؛ و ئەمەش لە دۆخێکدایە کە کۆگای موشەکی ڕێگریکەر لەلایەن پنتاگۆنەوە کەم دەبێتەوە.
ئێران بە شەپۆلی هەڵدانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بەرگرییەکانی ئەمریکای لەکار خستووە.
بەگوێرەی ڕۆژنامەکە، ئێران لەماوەی پێنج ڕۆژی چڕ و پڕ لە شەڕی مانگی ڕابردوودا شەپۆلی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکی ئاراستەی هێزەکانی ئەمریکا لە سێ بنکەی ئوردن کرد، بەو هیوایەی بەرگرییە ئاسمانییە بەهێزەکانی ئەمریکا بەدەر بکات.
ئێران بە بەکارهێنانی مووشەکی پێشکەوتوو کە دەتوانێت لەناکاو ڕێڕەوی خۆی بگۆڕێت، بەرگرییەکانی بنکەکانی خستە ژێر هێرشی قورسەوە، ئەمریکییەکانی ناچارکرد کە مووشەکی ڕێگریکەری پاتریۆتی خۆیان بەکاربهێنن و دواجار لە ڕۆژی پێنجەمدا ئێرانییەکان توانیان بەربەستی بەرگرییەکە بشکێنن.
مووشەکێک لە ١٧ی تەمموزدا لە یەکەکانی نیشتەجێبوونی پێش دروستکراوی یەکێک لە بنکەکان کەوتە خوارەوە و بەهۆیەوە سێ سەربازی ئەمریکی کوژران و زیاتر لە ١٠٠ سەربازیش برینداربوون.
دواتر بەرپرسانی پنتاگۆن پشتڕاستیان کردەوە کە دەیان ئەندامی دیکەی خزمەتگوزارییەکەش برینداربوون و چەندین فڕۆکەش زیانیان بەرکەوتووە لە هێرشەکانی ئەو هەفتەیەدا لە ئوردن.
مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، کاتێک پرسیاری لەبارەی هێرشە کوشندەکەوە کرد، وتی: نزیکەی هەموو مووشەکەکانمان خستە خوارەوە، یەکێکیان بە بەربەستی بەرگریدا تێپەڕی.
ئێران بە شەڕی ناهاوسەنگ خاڵە لاوازەکانی ئەمریکا دەکاتە ئامانج
ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز نووسیویەتی: هێرشەکان ڕەنگدانەوەی هاوئاهەنگی دوو ڕەوتی گرنگ و کوشندەن.
یەکەم: ئێران بەدرێژایی شەڕەکە بووەتە نەیارێکی لێهاتووتر، فێربووە چۆن خۆی لە بەرگرییە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بدزێتەوە، تەنانەت لە کاتێکدا سەنگەرەکانی فراوانتر کردووە بۆ ئەوەی بەشێکی زۆری ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بگرێتەوە و هاوپەیمانەکانی وەک حوسییەکان (ئەنسار الله) لە یەمەن و میلیشیاکانی عێراق هێنایە ناو شەڕەکەوە.
دووەم: کۆگای موشەکی ڕێگریکەری پنتاگۆن بە خێرایی کەم بووەتەوە و ئەم چەکانە لەگەڵ تێپەڕبوونی هەر ڕۆژێکی ئەم ململانێیە وردە وردانەدا بەنرخ و گرنگتر بوون.
زیاتر لە ١٥٠٠ پاتریۆت بەکارهاتوون ؛ کۆگاکانی ئەمریکا کەم دەبنەوە
ڕاپۆرتەکەی نیویۆرک تایمز لە درێژەی قسەکانیدا ڕایگەیاندووە کە پنتاگۆن لە کاتی شەڕدا زیاتر لە ١٥٠٠ مووشەکی ڕێگری پاتریۆتی بەکارهێناوە و ئێستا کەمتر لە ١٧٠٠ مووشەکی هەیە، بەگوێرەی دوو کەسی ئاگادار لە ئاستی کۆکردنەوەی چەکی ئەمریکا کە بە مەرجی ئەوەی ناویان ئاشکرا نەکرێت بۆ تاوتوێکردنی وردەکارییە سەربازییە هەستیارەکان قسەیان کردووە.
ئەمریکا لە سەرجەم ساڵی ٢٠٢٥دا نزیکەی ٦٠٠ مووشەکی ڕێگری بەرهەمهێناوە.
کەمبوونەوەی خێرای کۆگاکان لە کاتێکدایە کە هێزەکانی ئێران لێکۆڵینەوە لە شەڕێکی دیکە دەکەن.
ئێران ئەزموونی ڕووسیای بەکارهێنا بۆ شکاندنی بەرگرییەکانی ئەمریکا
بەپێی هەواڵێکی ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز، ڕووسیا لە ئۆکرانیا تێکەڵەیەک لە مووشەکی بالیستیک و کروز بەکاردەهێنێت بۆ سەرقاڵکردنی بەرگرییە ئاسمانییەکانی ئۆکرانیا و دواتر هێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان.
جۆن جۆنز، بەڕێوەبەری بەرگری و ئاسایش لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و نێودەوڵەتی دەڵێت: "کاتێک کۆمەڵێک مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دەهێنیتە ناوەوە، ئێرانییەکان گوشاری قورستر دەکەن بۆ بەرگری ئاسمانی".
ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئەوان لە بنەڕەتدا تاکتیکی ڕووسیایان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی پاراستنی شوێنەکان لە سەرانسەری ناوچەی کەنداوی فارس قورستر بێت."
تەنها لە یەک ڕۆژدا لەو هەفتە کوشندەیەی مانگی ڕابردوودا، هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نزیکەی ٥٠ مووشەکی ڕێگری پاتریۆتیان تەقاندووە کە هەریەکەیان نزیکەی ٤ ملیۆن دۆلاری تێچووە، بەپێی دوو بەرپرسی ئەمریکی.
کوشندەترین هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن بنکەی ئاسمانی مەوفەق سوڵتی لە ئەزراق کردە ئامانج، کە دامەزراوەیەکی سەربازی ئوردن بوو کە هێزی ئاسمانی ئەمریکا زیاتر وەک ناوەندێکی سەرەکی بۆ دەیان فڕۆکە و هەزاران سەرباز بەکاری هێناوە.
زۆرێک لە هێزەکانی ئەمریکا کە پێشتر لە کوەیت، بەحرەین، قەتەر و ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی جێگیر بوون، پێش شەڕ و لە کاتی شەڕدا گواسترانەوە بۆ بنکەکانی وەک مەوەفەق ئەلسوڵتی لە ئوردن کە لە ئێرانەوە دوورتر بوون و لە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکی بالیستیکی سەلامەتتر دادەنران.
بەرپرسێکی باڵای سەربازی ئەمریکا ڕایگەیاند، لە چەند ڕۆژی دوای هێرشەکەی 17ی تەمموزدا، فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریکا بەرگری ئاسمانییان لە ئوردن و شوێنەکانی دیکەی ناوچەکە بەهێزتر کردووە. ئەو بەرپرسە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت بۆ تاوتوێکردنی بابەتی ئۆپەراسیۆنەکان قسەی کرد، ڕەتیکردەوە وردەکاری زیاتر بخاتەڕوو.
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