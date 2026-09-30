ئەمریکا عێراقی جێهێشت؛ ئەو هێزانە کێن کە دەمێننەوە؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە کەناڵی ئەلجەزیرە، حکوومەتی عێراق ڕایگەیاندووە کە هێزەکانی ئەمریکا دوایین بنکەکانی خۆیان لە عێراق بەجێدەهێڵن و هاوکات لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەو وادەیەی کە بۆ نوێنەرایەتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەو وڵاتە دیاری کراوە.
هاوکات لەگەڵ ئەم بۆنەیە، عێراق دەچێتە پشووی فەرمی چوار ڕۆژە بەناوی "ڕۆژانی سەروەری". نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند، ڕۆژی 1ی ئۆکتۆبەر دەبێتە "ڕۆژێکی نوێ لەسەر ڕێبازی حکومەتی عێراق".
ئەمڕۆ چوارشەممە، سەرەتای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق نییە، بەڵکوو کۆتایی ڕێبازێکە کە دوو ساڵ لەمەوبەر دەستی پێکردووە. لە بەیاننامە هاوبەشەکەی نێوان عێراق و ئەمریکا لە 27ی ئەیلولی 2024، کۆتایی ئەرکی هاوپەیمانان بەسەر دوو قۆناغدا دابەشکرا:
1. قۆناغی یەکەم: کۆتاییهێنان بە ئەرکی سەربازی لە ناوخۆی عێراق تا کۆتایی مانگی ئەیلولی 2025 لە دوایین کاتدا.
2. قۆناخی دووەم: بەردەوامبوونی ئه و ئەرکه تا ئەیلولی 2026 بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆپەڕاسیۆنەکانی دژ به داعش له سووریا، له ڕێگەی پلاتفۆرمێکەوه که له لایەن لیژنەی باڵای سەربازی هاوبهەشی نێوان هەر دوو وڵات دیاری دەکرێت.
ڕۆژی 18ی 1ی 2026، لیژنەی باڵای سەربازی عێراق کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و تەواوبوونی چۆڵکردنی بنکە و بنکە فەرماندەییەکانی ناوچە فیدراڵیەکانی ڕاوێژکارانی هاوپەیمانان (لەوانەش بنکەی عەین ئەسەد و بارەگای فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی) ڕاگەیاند. ئەمەش لە کاتێکدایە کە پشتیوانی لۆجستی بۆ ئۆپەراسیۆنەکان لە سووریا لە ڕێگەی بنکەیەکی ئاسمانی لە هەولێر بەردەوامە.
کشانەوەی ئەمەریکا لە بنکەکانی لە عێراق لە کاتێکدایە کە لەژێر هێرشی هێرشە سەربازییەکانی ئێراندا ناچار بووە زۆرێک لە بنکەکانی لە ناوچەکە چۆڵ بکات. بۆیە پێدەچێت کەمبوونەوەی هێزەکان لە عێراق بۆ فشارەکانی هێرشە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران و ئەو زیانە مرۆیی و داراییانەی ئەمەریکییەکان لەم شەڕەدا تووشی بوون، نەک لە ئەنجامی ڕێککەوتنی ئەمنی لەگەڵ حکومەتی بەغدا.
سەرەڕای ئەوەش، بوونی ئەمریکا بە شێوەیەکی سەرەکی لە باکووری عێراق چڕ بووەوە. ئاژانسی ئەسۆشێتد پرێس بە پشت بەستن بە بەرپرسێکی سەربازی ئەمەریکا بڵاویکردەوە، کشانەوەکە تا ٣٠ی ئەیلول تەواو دەبێت و زۆربەی ئەو هێزانەی کە دەمێننەوە، دووبارە جێگیر دەکرێنەوە بۆ ئوردن و وڵاتانی دیکەی ناوچەکە.
ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا لە ساڵانی ڕابردوودا نزیکەی دوو هەزار و 500 سەربازی لەخۆگرتووە، ئەم ئامارەش لە لوتکەی ئۆپەراسیۆنەکانی ساڵی 2007دا 170 هەزار سەربازی تێپەڕاند.
بەگوێرەی ئاژانسی ئەسۆشێتد پرێس، جگە لە هێزە سەربازییەکان، کەرەستەی سەربازیش لە نێویاندا سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە عێراق دەکشێنەوە. ئەمریکییەکان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئەمریکا لە هەولێر ڕۆڵی هەبووە لە ڕێگریکردن لە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران لە کاتی شەڕی ئێستادا. ئەمە لە کاتێکدایە کە هێزە چەکدارەکانی ئێران زۆربەی پێگەکانی ئەمریکایان لەو وڵاتە کردووەتە ئامانج.
کام هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەمێننەوە؟
کشانەوەی هێزەکان لە بنکەکان بەو مانایە نییە کە واشنتۆن لە مەلەفی ئەمنی عێراق دەکشێتەوە. سەرەڕای پاڵپشتی حکومەتی عێراق بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا، هەرێمی کوردستان بۆچوونێکی جیاوازی هەیە. وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند، کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا “بەبێ دابینکردنی هیچ سیستەمێکی بەرگری” هەنگاوێکی “نیگەرانیکەر”ە.
بەیاننامەی هاوبەشی ساڵی ٢٠٢٤ هەر لە سەرەتاوە جەختی لەسەر گواستنەوە بۆ "هاوبەشییە ئەمنییەکانی دوولایەنە" کراوەتەوە و ئەمریکییەکان بەنیازی ئەوە بوون کە بە شێوەیەکی مۆدێرنتر و جیاوازتر هەژموونی خۆیان بەسەر عێراقدا بەدواداچوون بکەن. لە دانوستانەکانی هاوکاری ئەمنی لە مانگی تەمموزی ئەو ساڵەدا، هەردوو وڵات لەسەر قۆناغێکی نوێ ڕێککەوتن کە ئەفسەرانی پەیوەندی، ڕاهێنان و بەرنامەی هاوکاری ئەمنی تەقلیدی لەخۆدەگرێت.
هەروەها لە دیدارەکەدا هەردوولا باسیان لە بەرزکردنەوەی تواناکانی هێزەکانی عێراق کرد لە ڕێگەی یارمەتی سەربازی و فرۆشتنی چەک و دارایی و جەختیشیان لە گرنگی ڕاگرتنی کەرەستەی ئەمریکا لە دەستی هێزە عێراقیەکان و بەهێزکردنی بەرنامەکانی ڕاهێنانی سەربازی کردەوە.
ژەنەڕاڵ سەعد مان، سەرۆکی ستافی میدیای ئەمنی لە کاتی ڕادەستکردنی بارەگای ئەمریکا لە فڕۆکەخانەی بەغدا ڕایگەیاند، ئەمە ڕێگری ناکات لە بەردەوامیی هاوکارییە ئەمنییەکان لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی یەکتر و لە هەمان کاتدا سەربەخۆیی عێراق لە بڕیارداندا دەپارێزێت.
بەم شێوەیە کۆتایی هاتنی بوونی هێزە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق بە مانای کۆتایی هاتنی دەستێوەردانەکانی لە کاروباری ناوخۆی عێراق نییە، بەڵکوو واشنتۆن کۆتایی بە پرۆسەیەک دەهێنێت کە بە لەشکرکێشی ساڵی ٢٠٠٣ دەستی پێکرد، بە کشانەوە لە کۆتایی ساڵی ٢٠١١ پچڕا، دواتر لە ساڵی ٢٠١٤ لەگەڵ بوژانەوەی داعش لە عێراق جارێکی دیکە ڕوویدایەوە.
هەرچەندە ئەمریکییەکان کۆتایی بە بوونی تەقلیدی خۆیان لە عێراق دێنن، بەڵام لە ڕێگەی باڵیۆزخانەکەیانەوە کە گەورەترین باڵیۆزخانەی ئەمریکایە لە جیهاندا، لە ژێر چەتری هاوکاری ئەمنی و خزمەتگوزاری ڕاوێژکاریدا، بەردەوام دەبن لە دەستێوەردانی سەربازی و ئەمنی لە عێراق.
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