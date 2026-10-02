  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٠ ٠٧:١٨

پەکەکە بۆ هەمیشە خاکی عێراق بەجێدێڵێت

پەکەکە بۆ هەمیشە خاکی عێراق بەجێدێڵێت

سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند کە هەموو هێزە بیانیە چەکدارەکان خاکی عێراق بەجێدێڵن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق قۆناغی سەروەریی تەواوەتی راگەیاند كە ئامانج لێی کۆتاییهێنان بە ئەرکی هێزە بیانییەکان، دەرکردنی گرووپە چەکدارەکان و یەکخستنی پێشمەرگە بو بۆ جێگیرکردنی دەسەڵاتی یاسا و پاراستنی سنوورەکانی وڵات لە هەڕەشەی دەرەکی.

عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆنفرانسی رۆژی سەروەریدا، بە ئامادەبونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێم و هەیبەت حەلبوسی، سەرۆکی پەرلەمان جەختیکردەوە کە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە تەواوی کۆتایی دێت و هێزە بیانییەکان لە عێراق دەکشێنەوە.

ئاماژەی بەوەشكرد، بەپێی رێککەوتنەکان، هێزەکانی تورکیا و چەکدارانی پەکەکە دەبێت خاکەکەمان بەجێبهێڵن و کۆتایی بە هەر ئۆپۆزسیۆنێكی بیانی چەکدار دەهێنرێت. جەختیكردەوە، "یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگە بۆ بەهێزکردنی بڕیاری ئەمنی بەشێکی تری ئەم قۆناغەیە".

زەیدی وتیشی "حکومەت خشتەیەکی کاتی داناوە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی گرووپە چەكدارەكان و تێکەڵکردنیان بە دامەزراوە فەرمییەکان، هاوکات کار بۆ بنیاتنانی سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی نیشتمانی دەکرێت بۆ پاراستنی ئاسمانی وڵات". زەیدی وتی، رێگری دەکرێت لەوەی عێراق ببێتە شوێنی هێرش بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ و چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا دەبێت".

سەرۆك وەزیرانی عێراق لە وتارەكەیدا جەختیكردەوە، "سەروەری لە ئابوورییەکی بەهێزدا بەرجەستە دەبێت کە بتوانێت رووبەڕووی گۆڕانکارییە جیهانییەکان بێتەوە؛ ئێمە کار بۆ پاراستنی سامانی نەوت و وەبەرهێنان لە توانای گەنجان دەکەین بۆ ئەوەی نمونەیەکی سەرکەوتو بۆ هاوبەشی نێودەوڵەتی پێشکەش بکەین".

عێراق لە دوای ساڵی 2003وە بەهۆی بونی هێزە بیانییەکان و ململانێی گروپە چەکدارەکان روبەڕوی کێشەی سەروەری بوەتەوە. پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە یەکێکە لە داواکارییە بەردەوامەکانی هاوپەیمانان و حکومەتی فیدراڵ بۆ رێکخستنی کەرتی سەربازی. هەرێمی کوردستان وەک قەوارەیەکی دەستوری لەناو عێراقدا مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.

بوونی هێزەکانی تورکیا و چەکدارانی پەکەکە لە ناوچە سنوورییەکان چەندین ساڵە بوەتە هۆی گرژی سیاسی و سەربازی لە نێوان بەغداد، هەولێر و ئەنقەرە. ئەم راگەیاندنەی 1ی (تشرینی یەکەم/10)ی 2026 وەک هەوڵێک بۆ کۆتاییهێنان بەو ململانێیانە و جێگیرکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا هەژمار دەکرێت.

News ID 60533

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