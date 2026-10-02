سپای پاسداران هۆشدارییەکی توند بە ئەمریکا و ئیسڕائیل دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بە بۆنەی دووهەمین ساڵڕۆژی ئۆپراسیۆنی “بەڵێنی سادق ٢” بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕۆژی ١٠ی ڕەزبەری بە بیرهێنانەوەی ئەم ئۆپەراسیۆنە و هێرشی مووشەکی هێزی ئاسمانی بۆ سەر ئامانجەکانی ڕژێمی زایۆنی لە ناوچە داگیرکراوەکان لە ساڵی ١٤٠٣، هۆشداری بە دوژمن دا.

سپای پاسداران لە درێژەی بەیاننامەکەیدا ڕایگەیاند کە ئەم ئۆپەراسیۆنە جگە لە وەڵامدانەوەی دەستدرێژی و تاوانەکانی ڕژیمی زایۆنی، پەیامێکی ڕوونیشی بۆ دوژمنانی نەتەوەی ئێران هەڵگرتووە .

ڕایگەیاند: “سەردەمی هەڕەشەی بێ تێچوو کۆتایی هاتووە و هەر دەستدرێژییەک وڵامێکی پەشیمانکەرەوە و ئازاربەخشی لێدەکەوێتەوە”.

دەسەڵاتی سپای پاسداران لە شەڕەکانی ئەم دواییەدا شانبەشانی هێزە چەکدارەکانی دیکە لە دژی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی نیشان دراوە و ئەم دامەزراوەیە دەکاتە یەکێک لە بنەماکانی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چاوی دۆست و دوژمناندا.

جەختیش کراوە "بە زانیاری هەواڵگری لەسەر سەروەت و سامان و ئەو ناوچانەی کە بەهۆی بوونی دوژمنی ئەمریکی- زایۆنیستی پیس بوون، سپا ئامادەیە وەڵامی یەکلاکەرەوە، دەستبەجێ، بە ئازار، بە پەشیمانی و کوشندەتر لە ئۆپەراسیۆنی بەڵێنی ڕاستەقینەی ٢ بداتەوە بۆ هەر هەڕەشەیەکی ئەگەری، شەڕانگێزی، هێرشکردن، یان حیساباتی هەڵە لەلایەن کەمپی ئەمریکی و هێزی پیادەی ناوچەکەیانەوە."