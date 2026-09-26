سەرۆک کۆماری ئێران: ئێمە دەمرین، بەڵام زەلیل نابین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ نیۆیۆرک، مەسعوود پزشکیان، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی جەزیرە، هەڵوێستەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانی سەبارەت بە پێشهاتە ناوچەییەکان، شەڕ و دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ڕوون کردەوە و جەختی لە خۆڕاگری ئێران لە بەرامبەر گوشار و هەڕەشەکان کردەوە و ڕایگەیاند کە تاران لە کاتێکدا پێشوازی لە وتووێژ دەکات، بەڵام ئەزموونەکانی ڕابردوو بە فاکتەری بێمتمانەیی بە لایەنی ئەمریکی دەزانێت.

سەرۆک کۆمار هەروەها ئاماژەی بە پێشهاتەکانی گەرووی هورمز کرد و جەختی لە چارەسەرکردنی کێشە ناوچەییەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و هاوکاری نێوان وڵاتانی ناوچەکە کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی چاوپێکەوتنەکەدا، یەکگرتوویی وڵاتانی ئیسلامیی بە تەوەری گرنگ بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی ناوچەکە زانی، هەروەها جەختی لە پەیوەندیی برایانانەی وڵاتانی موسڵمان کردەوە و باسی لە ئامادەیی ئێران کرد بۆ یارمەتیدانی چارەسەرکردنی ناکۆکی نێوان وڵاتانی ناوچەکە.

پزشکیان هەروەها هەڵوێستەکانی ئێرانی له بارەی بارودۆخی ئابووری ئێران و پەبوەندییەکانی لەگەڵ چین و ڕووسیا و پێشهاتەکانی یەمەن و فەلەستین و پەیوەندییەکانی تاران لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی شرۆڤه کرد و جەختی له سەر پێویستی ڕووبەڕووبوونەوەی هەوڵەکان بۆ دروستکردنی ناکۆکی له نێوان وڵاتانی ئیسلامی کردەوه .

لە وڵامی ئەم پرسیارەدا کە کۆبوونەوەیەک لە نێوان تیمەکەتدا، لەنێویاندا وەزیری دەرەوە، و لایەنی ئەمریکی ئەنجامدرا. لەم دیدارەدا چی ڕوویدا و چ تەوەرێک گفتوگۆی لەسەر کرا؟ ئایا شتێک هەیە لەسەر ئەم کۆبوونەوەیە بڵێیت؟ پزشکیان وتی:

سەبارەت بەو وتووێژانەی لەگەڵ ئەمریکییەکان کردوومانە، ئەوە چوارەم یان پێنجەمین جارە لەگەڵیان گفتوگۆمان کردووە. ئەوەی ڕوویداوە و ئێستاش ڕوودەدات وایکردووە متمانەمان بەم گفتوگۆیانە نەمێنێت؛ چونکە هەموو جارێک دوای ماوەیەک دەست دەکەنەوە بە هێرشکردن و سزادان و هەمان ئەو کارانە دەکەن کە تا ئێستا کردوویانە. بەڵام بۆ ئەوەی بۆ جیهان بیسەلمێنین کە ئێمە بەدوای گفتوگۆ و دانوستاندا دەگەڕێین و ئەو نائارامی و کارەساتەمان ناوێت کە ئەوان لە ناوچەکەماندا دروستیان کردووە، جارێکی دیکە لەگەڵ وڵاتانی نێوەندگیری نێوان ئێمە و ئەمریکا بە قەتەر و پاکستانیشەوە قسە دەکەین و لە ڕێگەی ئەوانەوە لەگەڵ ئەمریکییەکان قسە دەکەین. لەم پرۆسەیەدا لانیکەم لەسەر چوارچێوەیەک گەیشتوینەتە لێکتێگەیشتن و ڕامانگەیاندووە. ئێستا ئەمریکییەکان دەبێ وەڵام بدەنەوە: ئایا ئامادەن لە ئەم چوارچێوەیەدا بچنە ناو دیالۆگەوە یان دەیانەوێت جارێکی دیکە یارییەکە پەکبخەنەوە؟

سەبارەت بەوەی کە میدیاکان باس لە ڕێککەوتنێکی کاتی و پرسی گەرووی هورمز دەکەن. کام لایەن پێویستە هەنگاوی یەکەم بنێت؟ ئایا پێویستە ئێران پێشەنگایەتی لە پرسی گەرووی هورمز بکات؟ سەرۆک کۆمار وتی:

سەیرکە، سەبارەت بە گەرووی هورمز، ئێمە دەستپێشخەری داخستنی ڕێگاکەمان نەکرد. ئەوە ئەمریکایە کە ڕێگاکە دادەخات و ئەوە ئیسرائیلە کە ئاگر لە ناوچەکە بەردەدات. ئەم ڕێگایە لە مێژە بابەتی ئێمە و عومان بووە و ئازاد بووە بۆ تێپەڕین؛ بەڵام کاتێک ڕێگاکەمان دادەخەن و ڕێگەمان پێنادەن تێپەڕین، بە سروشتی ڕێگاکەیان دادەخەین تا نەتوانن بێن. ئەم پرسە بە دیالۆگ چارەسەر دەکرێت نەک بە چەوساندنەوە و تۆقاندن. ئەمریکا لەودیوی دونیا هاتە کەنداوی فارس، لەوێ بنکەیەکی دروست کرد و لە بنکەکانیەوە هێرش دەکاتە سەر وڵات و قوتابخانە و ژێرخانی ئێمە. چ یاسایەکی نێودەوڵەتی ڕێگەی پێداون ئەم کارانە بکەن؟ چونکە دەسەڵاتیان هەیە؟ چونکە هەرکەسێک بیانەوێت دەتوانن بیکوژن؟ بەداخەوە ئەوانیش هەمان کار دەکەن. ئێمە بەهێز وەستاوین و بێ تاوان شەهید دەبین، بەڵام دژی دەستدرێژییان وەستاوین و وەڵامی دەدەینەوە. ئەگەر جەوهەری مەسەلەکە لە ڕێگەی دیالۆگەوە چارەسەر بکرێت، بە سروشتی گەرووی هورمز ئازاد دەبێت بۆ بازرگانی؛ بەڵام ناتوانێت ئازاد بێت بۆ هێنانی چەک و تەقەمەنی و ئامێر کە بەهۆیەوە ئاگر لە ناوچەکە بەربدات. دەتوانین لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە دابنیشین و پێکەوە ئاسایشی ناوچەکە بپارێزین. پێویستمان بە جەندرمێکی ناوچەیی نییە. ئێمەی موسڵمان دەتوانین دەست لەگەڵ براکانمان لە کەنداوی فارس و وڵاتانی عەرەبی ببەستین و ئاسایشی ناوچەکە بپارێزین. ئەمەیە کە ئێمە باوەڕمان پێی هەیە و دەمانەوێت جێبەجێی بکەین.

لە وڵامی ئەو پرسیارەش کە قسە و باسێکی زۆر هەیە لەسەر ئەوەی کەی ڕێککەوتن دەکرێت، پێش هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا یان دوای هەڵبژاردنەکانی ئەمەریکا. ئێوە وتتان پێش هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا ڕێککەوتنتان دەوێت. پێتوایە بەر لە هەڵبژاردن ڕێککەوتن بکرێت؟ وتی:

ئەمە سەبارەت بە ئەمریکییەکانە. ئێمە ڕێککەوتنەکەمان واژۆ کردبوو و پابەند بووین پێیەوە، بەڵام ئەوان دەیشکێنن. ئەمە یەکەمجار نییە و ئەم هەڵسوکەوتە دەبێتە هۆی بێمتمانەیی. ئێمە نازانین بەپێی چ یاسایەک قسەیان لەگەڵ بکەین؛ ئایا قسەکەیان جێبەجێ دەکەن؟ هەرچەندە قسە بکەین، سبەی ڕەنگە بە ئاسانی ئەو قسانەی خۆیان قبووڵ نەکەن یان ئەو ڕێککەوتنەی واژۆیان کردووە. لە ڕوانگەی عەقڵانی و زانستی و کۆمەڵایەتی و ئایینیەوە، یان نابێت ئیمزا لەسەر هیچ شتێک بکەن، یان ئەگەر واژۆیان کرد، پابەندبن پێیەوە. بەداخەوە ئەم کارە ناکەن و ئەوە کێشەی ئێمەیە.

لەبارەی ئەوەی کە ئایا ئەگەری کۆبوونەوەتان لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا هەیە؟ وتی: بۆ چی؟ بۆچی؟ کاتێک ئەوەی ئێمە نووسیومانە جێبەجێ ناکەن، ئەگەر ئێمە لەگەڵیان کۆببینەوە، ئایا کێشەکە چارەسەر دەبێت؟ چۆن باوەڕمان بەوە هەبێت کە ئەوان ئامادەن بە قسەکانیان کار بکەن؟ ئەوانەی هاتن و سەرکردەمانیان شەهید کرد، منداڵانی قوتابخانەیان شەهید کرد، ژێرخانی ئێمەیان لێدا، زانا و زانکۆکانمانیان کردە ئامانج، ئێستا ناچارین بچین بە زەلیلەوە قسەیان لەگەڵ بکەین؟ ئێمە دەمرین، بەڵام زەلیل نابین. .

نەخشەڕێگای ئێران بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و چارەسەرکردنی کێشەکان چییە؟

کێشەکە هی ئێمە نییە؛ ئەوە هی ئەمریکایە. ئێمە شەڕمان دەست پێ نەکرد و ئێستا شەڕ دەست پێناکەین. هێرش دەکەنە سەرمان و ئێمەش وەڵامی دەدەینەوە. با شتەکانیان کۆبکەنەوە و بڕۆن و هێرش نەکەنە سەرمان.