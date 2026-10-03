  1. سووریا
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١١ ٠٨:٤٣

کێ ڕاهێنان بە تیرۆریستانی سووریا دەکات؟

کێ ڕاهێنان بە تیرۆریستانی سووریا دەکات؟

سەرچاوەیەکی فەلەستینی ئاماژەی بە ڕاهێنانی تیرۆریستان لە سووریا بە سەرپەرشتی ئەفسەرێکی زایۆنیستی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی فەلەستینی ڕایگەیاند کە ئاریێل میخائیل ئەفسەرێکی زایۆنییە و بەرپرسی سەرپەرشتیکردنی ڕاهێنانی توخمە تیرۆریستییەکان لە کەمپە تازە دامەزراوەکان لە پارێزگای ئیدلیبی سووریایە.

لە درێژەی قسەکانیدا: یەکێک لەو کەمپانە ناوی (الحتاب)ە کە سێ مانگ لەمەوبەر دامەزراوە و 350 توخمی تیرۆریستی لەوێ جێگیر کراون بۆ وەرگرتنی مەشقی سەربازی بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەفسەری ناوبراو.

ئەو سەرچاوە فەلەستینییە زیادی کرد: ئەم توخمە تیرۆریستیانە پەیوەستن بە گرووپی سوڵتان موراد؛ گرووپێک کە بەم دواییە لە وەزارەتی بەرگری ڕژێمی جۆلانیدا یەکخراوە.

News ID 60538

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