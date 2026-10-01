  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٩ ١٨:٠٣

پزشکیان بۆ ئەمریکا و ئیسڕائیل: تەسلیم بوونمان لە مێشکتان بهێننە دەرەوە، هەرگیز نایبینن

پزشکیان بۆ ئەمریکا و ئیسڕائیل: تەسلیم بوونمان لە مێشکتان بهێننە دەرەوە، هەرگیز نایبینن

سەرۆک کۆماری ئێران جەختی کرد کە تەسلیم بوونی گەلی ئێران هەرگیز نایێتەدی.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پزشکیان لە داکۆکیکردن لە پرۆسەی گفتوگۆ و دانوستان و ئەو تەحەددایانەی پەیوەستن پێیەوە، ڕایگەیاند: ئەمریکییەکان و ئەوروپییەکان پێیان وا نەبوو کە بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی شەڕ، لە حکومەتدا دەتوانین وڵات بەڕێوەببەین.

وتیشی: ئێمە بە پاراستنی کەرامەت و شانازی خۆمان بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی کۆمەڵگاکەمان دەکەین، و هەرگیز لە دیالۆگ ڕامان نەکردووە و ڕاناکەین.

پزشکیان زیادی کرد: هەرچەندە ئەمریکا سێ جار وڵاتەکەمانی کردۆتە ئامانج سەرەڕای ئەوەی کە ئەمەریکا و ڕژێمی زایۆنیستی هەوڵی لەناوبردنی ئێرانیان دا، بەڵام کاتێک ڕووبەڕووی بەرخۆدانی سەرتاسەری خەڵک و بەرپرسانی حکوومەت و هێزە چەکدارەکان بوونەتەوە، دوژمنان پێیانوابوو بە شەهیدبوونی ڕێبەری مەزنی ئینقلابی ئیسلامی، گەل و فەرماندە و زانایان، وڵات دەڕووخێت بەڵام یەکێتی و یەکگرتوویی نیشتمانی و ناوخۆییمان زیادی کرد.

جەختیشیکرد: پێویستە ئەمریکا ئەو بیرۆکەیە لە مێشکی دەر بکات کە لە ڕێگەی تیرۆر و شەهیدبوونەوە تەسلیمی دەبین و دەمانخاتە سەر ئەژنۆ.

News ID 60532

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