عێراقچی: ئێران ئامادەیە گەرووی هورمز بکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، بە ئاماژەدان بە پێشنیاری ئێران بۆ ئاگربەستی حەوت ڕۆژە، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ بەرنامەی “ئاشکرا بە ڕۆژنامەنووسان” وتی: “ئەم پلانە دەتوانێت بارودۆخی کەنداوی فارس و گەرووی هورمز بگەڕێنێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی و ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە کە بۆچی ئەمریکا ئەم پێشنیازە ڕەتدەکاتەوە”.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە پێشنیاری حەوت ڕۆژەی ئێران تەواو ڕوونە، زیادی کرد: ئێمە ئامادەین بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز بە مەرجێک ئەمریکا ڕێوشوێنی تایبەت بگرێتەبەر.

عێراقجی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: پێش هەموو شتێک دەمانەوێت شەڕ کۆتایی پێبێت. هەروەها دەمانەوێت پارە و سەروەت و سامانی بەستووی نایاسایی ئێران ئازاد بکرێت و دەمانەوێت بتوانین نەوتەکەمان بفرۆشین.

وەزیری دەرەوە جەختی لەوە کردەوە کە ئەو داواکارییانەی ئێران وروژێنراون، داواکاری تایبەتن کە پێشتر ئەمریکا لە ڕێککەوتنەکانی پێشوودا پابەند بووە پێیەوە. هەروەها ئەو وردەکارییانەی سەبارەت بە پلانی حەوت ڕۆژە بڵاوکراونەتەوە، ئاماژەن بۆ ئەوەی تاران هەڵگرتنی فشارە سەربازییەکان و سنووردارکردنی نەوت و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستووی وەک مەرجێک بۆ جێبەجێکردنی ئەم پلانە ڕاگەیاندووە.

زیادی کرد: ڕەفتاری ئەمریکا لە دوو ساڵی ڕابردوودا وایکردووە متمانە بە دیپلۆماسی قورس بێت

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، عێراقچی بە ئاماژەدان بە پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا، وتی: هەمیشە هیوا بۆ دیپلۆماسی هەیە، بەڵام بە لەبەرچاوگرتنی هەڵسوکەوتی ئەمریکا لە دوو ساڵی ڕابردوودا، هیچ هۆکارێک نییە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەم حکومەتە هەبێت.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە ساڵی ٢٠٢٥دا ئەمریکا دانوستانی پێشکەشکرد، ئێران قبووڵى کرد و چووە دانوستانەوە، بەڵام لە ناوەڕاستى دانوستانەکاندا هێرشیان کردە سەر ئێران. دوای هەشت مانگ و لە شوباتی 2026 جارێکی دیکە دانوستانیان پێشکەش کرد و ئێرانیش قبووڵی کرد، بەڵام دیسانەوە لە ناوەڕاستی دانوستانەکاندا هێرشەکە ڕوویدا.

وەزیری دەرەوە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: دوای شەڕەکە، پێشنیاری دانوستان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنیش کرا، ئێرانیش قبووڵی کرد. سێ مانگ دانوستانمان کرد، بەڵام تەنها دوو هەفتەی خایاند تا ئەو ڕێککەوتنەی خۆیان واژۆیان کردبوو پێشێل کرا.

سەرەڕای ئەمەش عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە بەردەوام دەبێت لە پەیڕەوکردنی ڕێگای دیپلۆماسی، چونکە بە بڕوای ئەو نابێت هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست بدرێت.

ڕوونیشی کردەوە: ئێمە گرنگی بە هەڵبژاردنی نێوان خولی ئەمەریکا یان پرسگەلێکی هاوشێوە نادەین و ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی ئێرانە.

وتیشی: ئێمە ئامادەین هەم بۆ دیپلۆماسی و هەم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکان.

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژەدان بەوەی کە ئێران لە یەک کاتدا ئامادەیە بۆ دانوستان و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر تەحەددایەک، وتی: ئێمە چەندە ئامادەین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر تەحەددایەک، ئەوەندەش ئامادەین بۆ دانوستان، و دژی هەر دەستدرێژییەک دەوەستینەوە.

ئاماژەشی دا: لە هەمان کاتدا ئێمە بۆ دیپلۆماسی ئامادەین و ئێستا پلانێکی تەواو لۆژیکی لەسەر مێزەکە دایە. ئەگەر بێ هیچ هۆکارێک ڕەتی بکەنەوە، ئەوە بەرپرسیارێتی خۆیانە.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە لێدوانەکانی ئەم دواییەی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە ڕەتکردنەوەی پێشنیاری ئێران وتی: هەرچەندە لە سەرۆک ترامپ بیستوومانە کە ئەم ڕێککەوتنەی ڕەتکردۆتەوە، بەڵام هێشتا چاوەڕێی وەڵامی فەرمیین لە ڕێگەی نێوەندگیرییەکانەوە. هەروەها ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە تاران جەخت لەسەر وەرگرتنی وەڵامی فەرمی لە ڕێگەی ناوبژیوانانەوە دەکاتەوە.

عێراقچی وتی بە گوێرەی ئەو پێشنیارە: گەرووی هورمز لە ڕۆژی شەشەمدا دەکرێتەوە و لە ڕۆژی حەوتەمدا دانوستانەکان دەست پێدەکاتەوە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە متمانەی ئێران بە سەرۆک کۆماری ئەمریکا، عێراقچی ڕایگەیاند: ئێمە متمانەمان بە خۆمان هەیە.

ناوبراو بە ئاماژە بە وردەکاریی پلانی حەوت ڕۆژەی ئێران وتی: ئەگەر ئەمریکا بە ڕاستی خوازیاری ڕێککەوتنە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز، ئەمە ئێستا مومکینە. ئێمە پلانێکی حەوت ڕۆژەمان پێشنیار کردووە و داوا لە ئەمریکا دەکەین ڕێوشوێنی تایبەت بگرێتەبەر کە پێمان وایە دەتوانرێت لە ماوەی چوار یان پێنج ڕۆژدا ئەنجام بدرێت.

وەزیری دەرەوەی ئیران زیادی کرد: لە ڕۆژی شەشەمدا گەرووی هورمز دەکرێتەوە، لە ڕۆژی حەوتەمیشدا دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەست پێدەکاتەوە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی.

بەپێی ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان، پلانی ئێرانیش لەسەر هەمان هێڵی کاتییە؛ دوای ئەوەی هەنگاوە سەرەتاییەکان لەلایەن ئەمریکاوە دەنرێت، پێشبینی دەکرێت لە ڕۆژی شەشەمدا گەرووی هورمز بکرێتەوە و بڕیارە لە ڕۆژی حەوتەمدا دانوستانەکان دەست پێبکاتەوە.

لە کۆتاییدا وتی: ئێران ئامادەیە بۆ دیپلۆماسی، بەڵام لە هەمان کاتدا بەرگری لە بەرژەوەندی و مافەکانی دەکات لە بەرامبەر هەر دەستدرێژییەک.