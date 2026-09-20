کشانەوەی ئێران لە NPT بژاردەی بەردەستە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر - گرووپی سیاسەت: سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی جەختی کرد: باشترە وڵاتانی دراوسێی باشووری کەنداوی فارس لەوە تێبگەن کە دەبێ لەگەڵ ئێران بەهێز بن و هەماهەنگی لەگەڵ ئێران بکەن.

پێشهاتە ناوچەییەکان، داهاتووی بەرەی خۆڕاگری، هاوکێشەکانی گەرووی هورمز، مەلەفی ئەتۆمی و ئاسۆی پەیوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا لە گرینگترین بابەتەکانن کە لە چەند مانگی ڕابردوودا کەوتوونەتە بەرچاو؛ ئەو پرسانەی کە هەریەکەیان دەتوانێت کاریگەری لەسەر هاوکێشە ئەمنی و سیاسییەکانی ناوچەکە هەبێت.

لەو چوارچێوەیەدا، ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و نوێنەری خەڵکی شیراز لە مەجلیس، لە سەردانی بۆ ئاژانسی هەواڵی مێهر و لە وتووێژێکی تێروتەسەلدا ئەو بابەتانەیان تاوتوێ کرد.

لەم وتووێژەدا باسی لە پێویستی "گێڕانەوەی دەسەڵات" و سەرنجی میدیاکان بۆ تواناکانی ئێران کرد و بۆچوونەکانی خۆی سەبارەت بە پێشهاتەکانی گەرووی هورمز، ڕێککەوتنی ئێران و عومان، پێگەی بەرەی خۆڕاگری و پێشهاتەکانی یەمەن، ئەدای ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی، پلانەکانی کشانەوە لە NPT و ئاسۆی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ڕوونکردەوە.

عەزیزی وتی: ئەگەر ڕۆژێک ئەرکانی نیزامی ئیسلامی بگەنە ئەو ئەنجامەی کە ئەندامێتی لە ڕێکخراوی NPT چیتر سوودی نییە و سوودی بۆ نەتەوەی ئێران ناگەیەنێت، بەڵکوو زیان بە نەتەوەی ئێران دەگەیەنێت، بە پشت بەستن بە هەمان بنەمای بەرگری لە ئاسایش و بەرژەوەندیی نەتەوەیی، کۆماری ئیسلامی ئێران بە دڵنیاییەوە بڕیاری گونجاو دەدات.

وتیشی: ئێمە هەوڵمان دا پەرە بە پیشەسازییەکی ئەتۆمی ئاشتیانە بدەین لەسەر بنەمای پێداویستی و پێویستییەکانمان و لەسەر بنەمای فەتوای سەرکردەی شەهید، ئێمە بەدوای چەکی ئەتۆمیدا نین.

زیادیشی کرد: ئێمە بەڵێنەکانمان لە قۆناغە جیاوازەکاندا و لە پرۆتۆکۆڵی زیادەدا قبوڵ کرد. یەکێک لە خەسڵەتەکانی ئێران ئەوەیە کە بە ڕاستگۆیانە هەموو شتێک کە پابەندە پێیەوە لە پەیماننامە و ڕێککەوتنەکاندا جێبەجێی دەکات. بەم پێیە سروشتییە چاوەڕێی ئەوە بکرێت لایەنەکانی دیکەش بەڵێنەکانیان جێبەجێ بکەن.