وردەکاری نوێ لە هێرشی ئێران بۆ سەر ئەمریکا لە ناوچەکە

ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار محەممەد ئەکرامینیا، وتەبێژی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە چاوپێکەوتنێکدا بە ئاماژە بە دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا لە هەندێک ناوچەی ئێران لە باشوور، وتی: بەرەبەیانی 8ی خەرمانان، ئەمریکییەکان بۆ دووهەمین جار دوای ئاگربەست، دەستدرێژییان بۆ سەر هەندێک ناوچەی باشوور ئەنجامدا.
ناوبراو زیادی کرد: پێشتر شاهیدی ئەو دەستدرێژییە بووین، یەکەم دەستدرێژی ئەمریکا لە دوای ئاگربەست لە ١٥ی خاکەلێوە ڕوویدا کە نزیکەی دوو هەفتەی خایاند. ئەم دەستدرێژییە بۆ جاری دووەم ڕوویدا و هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران وەڵامیان دایەوە.
هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ لاوازکردنی کۆنترۆڵی ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا
وتەبێژی ئەرتەش سەبارەت بە ئامانجەکانی ئەم کردەوانەی ئەمریکا وتی: لەم دوو دەستدرێژییە جۆراوجۆرەدا بۆ سەر سنووری باشووری وڵات، ئەمریکییەکان هەوڵیان دا کۆنترۆڵی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا لاواز بکەن یان لەناویان بەرن و ئەو سەروەرییەی کە ئێستا پێکهاتووە و لە کۆتاییدا لەو ناوچەیەدا چەسپێنراوە.
وەڵامی ئەرتەشی ئەمریکا تەنها ١٥ خولەک دوای دەستدرێژی ئەمریکا هات
بە ئاماژەدان بە تایبەتمەندییە فەرمییەکانی ئەو ئۆپەراسیۆنانەی کە ئەنجامدراون، وتی: لە ڕووی فۆرمەوە، وەڵامدانەوەمان زۆر خێرا بوو؛ بە شێوەیەک کە نزیکەی ١٥ خولەکی خایاند بۆ ئەوەی یەکەم مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانمان بەرەو بنکەکانی دوژمن هەڵبدەین. ئەمە لە ڕاستیدا ئاماژەیە بۆ ئامادەیی ئێمە بۆ وەڵامدانەوەی هەر شەڕانگێزییەک.
وتەبێژی ئەرتەش، تایبەتمەندی دووەمی ئەم ئۆپەراسیۆنانەی بە "توندی و قەبارەی تەقە" زانی و وتی: قەبارەی ئەو تەقەیەی کە بەسەر هێزەکانی دوژمندا هەڵماندا، زۆر چڕ بوو.
ئەکرەمینیا ئۆپەراسیۆنەکانی ئەم دواییە بە پانتایی جوگرافیای خۆیان وەسف کرد و دەشڵێت: ئەم ئۆپەراسیۆنانە تەواوی جوگرافیای ناوچەی عەرەبی گرتەوە و لە ئوردنەوە تا ئیمارات بنکە ئەمریکییەکان کرانە ئامانج و لێیاندرا.
زیادیشی کرد: 4 بنکەی ئەمریکی لە 3 وڵاتدا لەلایەن ئەرتەشوە لێیان دراوە بە کەڵک وەرگرتن لە مووشەکی "فەتح"ی سەرزەوی بۆ سەرزەوی لە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەم دواییەدا.
تەیارکردنی مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەرتەش بە زیرەکی دەستکرد و سیستەمی نوێ
وتەبێژی ئەرتەش بە ئاماژەدان بە تایبەتمەندی ئەو ئامێرانەی لەم ئۆپەراسیۆنانەدا بەکارهێنراون، وتی: هەردوو ئەم پارچە ئامێرە بە زیرەکی دەستکرد و سیستەمی نوێ تەیار کرابوون؛ ئەمەش وایکرد بۆ دوژمن زۆر قورس بێت کە ڕێگرییان لێبکات، ئەمەش ڕێگەی بەو مووشەکانە دا کە بە ئاسانی بگەنە ئامانجەکانیان.
ئۆپەراسیۆنەکان دژی بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردن و سوریا و هەرێمی کوردستان
ئەکریمینیا بە ئاماژەدان بە نموونەی ئەو کارە پێشوەختانە وتی: بنکەی ئەمەریکا لە ئوردن و بنکەکەی لە سووریا و بنکەکانیان لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە ئامانجەکانی ئەو کردەوانە بوون.
لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە هەرێمی کوردستانی عێراق جوداخوازان و دژە شۆڕشەکان جێگیر بوون و بە وتەی خودی ترامپ چەکێکی زۆریان پێگەیشتبوو بۆ ئەوەی ئۆپەراسیۆنی زەوینی لە دژی ئێمە ئەنجام بدەن.
وتەبێژی ئەرتەش ئاماژەی بەوەدا: وەک تێبینی کرا دژە شۆڕشەکان و جوداخوازان نەیانتوانی تەنانەت ئۆپەراسیۆنێکی بچووکیش بۆ سەر سنوورەکانمان و ئێرانی چەکدار ئەنجام بدەن. ئەمەش بەهۆی ئەو کردەوە و ئۆپەراسیۆنە پێشوەختانە بوو کە لە کاتی خۆیدا ئەنجام دەدرا و هەر دەستپێشخەرییەکیان لە دژە شۆڕش و جوداخوازان وەرگرت.
لە هەر شوێنێک هەست بە مەترسی بکەین، ئۆپەراسیۆنی پێشوەختە ئەنجام دەدەین
جەختی لەوە کردەوە: ئەم پرۆسەیە بەردەوامە و پرۆسەیەکی تەواوکەرە. ان شاءاللە، ئێمە بەو ئاراستەیە دەڕۆین کە هەست بە مەترسی دەکەین، لە چوارچێوەی یاسا نێودەوڵەتییەکان و بۆ بەرگریکردن لە مافەکانمان، ئۆپەراسیۆنی پێشوەختە ئەنجام دەدەین.
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