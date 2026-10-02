  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٠ ١٠:٠٦

باڵیۆزخانەی ئێران لە بەغدا: بە پەلە گەشتە ئاسمانییەکان بکەنەوە

باڵیۆزخانەی ئێران لە بەغدا: بە پەلە گەشتە ئاسمانییەکان بکەنەوە

باڵیۆزخانەی ئێران لە بەغدا، بە ئاماژەدان بە سنووردارکردنی ئەم دواییەی گەشتە ئاسمانییەکان، داوای لە حکومەتی عێراق کرد بڕیارێکی خێرا لەو بارەیەوە بدات و ئاماژەی بەوەدا کە ئەو سنووردارکردنانە بووەتە هۆی ئاستەنگی بۆ هاتووچۆی زیارەتکاران، قوتابیان و نەخۆشەکان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە پەیامێکدا باڵیۆزخانەی ئێران لە بەغدا بە ئاماژەدان بە سنووردارکردنی ئەم دواییەی گەشتە ئاسمانییەکان داوای لە حکوومەتی عێراق کردووە کە بەپەلە بڕیارێک لەو بارەیەوە بدات.

باڵیۆزخانەی ئێران لە پەیامێکدا کە لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "X" بڵاویکردووەتەوە، ڕایگەیاندووە، پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و عێراق لەسەر بنەمای پەیوەندی قووڵ و بەرژەوەندی هاوبەش دامەزراوە، هەروەها سنووردارکردنی ئەم دواییەی گەشتە ئاسمانییەکان ئاستەنگێکی لەبەردەم هاتووچۆی زیارەتکاران، قوتابیان و نەخۆشەکان دروستکردووە.

باڵیۆزخانەکە هەروەها ڕایگەیاندووە کە چاوەڕوان دەکرێت حکومەتی سەربەخۆی عێراق بەپەلە بڕیارێک بدات، هاوتەریب لەگەڵ سەروەری خۆی، بۆ ڕێگریکردن لە زیانگەیاندن بە پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان هەردوو وڵات و دەرئەنجامەکانی سزاکانی ئەمریکا.

News ID 60534

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