هێرش کرایە سەر پۆلیس لە باشووری ئێران ؛ شەهید و بریندار هەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە گوێرەی راگەیاندنی پەیوەندیە گشتیەکانی سپا، لە پێکدادانی بەرەبەیانی 25ی سەرماوەز، هێزە چەکدارەکان لەگەڵ هێزە ئینتزامیەکان لە بنکەی پشکنین و چاوەدێری شاری فەهرەج لە سەر ڕێگای زاهیدان - فەهرەج، سێ ئەندامی هێزی ئینتزامی و کەسێکی سڤیل شەهید بوون.
بابەتەکە لەلایەن دەزگا ئەمنی و ئینتزامیەکانەوە خەریکە لێک دەدرێتەوە.
پێوەندیە گشتییەکانی بڕیارگەی قودسی هێزی زەوینی سپا لە شەهادەتی چوار کەس لە پێکدادانی بنکەی پشکنینی شاری فەهرەج لە پارێزگای کرمان و ڕێگای زاهیدان هەواڵی دا.
