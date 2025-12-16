  1. ئێران
هێرش کرایە سەر پۆلیس لە باشووری ئێران ؛ شەهید و بریندار هەیە

پێوەندیە گشتییەکانی بڕیارگەی قودسی هێزی زەوینی سپا لە شەهادەتی چوار کەس لە پێکدادانی بنکەی پشکنینی شاری فەهرەج لە پارێزگای کرمان و ڕێگای زاهیدان هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە گوێرەی راگەیاندنی پەیوەندیە گشتیەکانی سپا، لە پێکدادانی بەرەبەیانی 25ی سەرماوەز، هێزە چەکدارەکان لەگەڵ هێزە ئینتزامیەکان لە بنکەی پشکنین و چاوەدێری شاری فەهرەج لە سەر ڕێگای زاهیدان - فەهرەج، سێ ئەندامی هێزی ئینتزامی و کەسێکی سڤیل شەهید بوون.

بابەتەکە لەلایەن دەزگا ئەمنی و ئینتزامیەکانەوە خەریکە لێک دەدرێتەوە.


