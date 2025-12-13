  1. جیهان
شێخ نەعیم قاسم: پلانێکی مەترسیدار بەڕێوەیە

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان لە لێدوانێکدا لە گردبوونەوەی فاتمیون، بە ئاماژە بە پلانە مەترسیدارەکان لە دژی لوبنان، داوای لە دەوڵەتی ئەو وڵاتە کرد، هەڤیازیی زیاتر بە دوژمنان نەدات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "العهد"، شێخ نەعیم قاسم ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان لە لێدوانێکدا لە گردبوونەوەی فاتمیون وتی: دەوڵەت بەرپرسە لە سەقامگیرکردنی سەروەری و سەربەخۆیی لوبنان و بەرخۆدان لەپێناو ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنی ئاگربڕ، بەتەواوی پابەندی بەڵێنەکانی بووە و پاڵپشتی لە دەوڵەت کردووە. بەڵام لە دوای ئاگربڕی 27ی نوامبێر هەنگاومان ناوەتە قۆناغێکی نوێ کە پێویستی بە هەڵوێستی جۆراوجۆرە.

وتیشی: هێرشەکانی ئیسرائیل مەترسییە بۆ سەر لوبنان و ئێمە و بەرگری لە بەرامبەر دوژمنان هەنگاوێکی ئاوارتەیە. دەسکەوتەکانی بەرخۆدان بە ئازادکردن هەڵدەسەنگێندرێت و بەرخۆدان بە بەرخۆدان و بەرگریی 17 ساڵەی لە بەرامبەر دوژمنان لە ئاستی جیهانیدا بە ئاوارتەیەک دێتە ئەژمار.

شێخ نەعیم جەختی لەوەش کرد: دەوڵەت و ئەرتەش دەبێ بەرگری بکەن لە بەرامبەر دوژمنان و بەرخۆدان پاڵپشتی ئەوانە و ئامادەی هاوکاریی تەواو لەگەڵ ئەرتەشی لوبنان. بەڵام ئەگەر ئیسرائیل هێرش بکات، ئایا ئێمە دەبێ چەک دابنێین؟ چونکە بەرخۆدان بە ستراتژییەکی بەرگرانە، پشتگیری دەکات لە هێز و بەرخۆدانی لوبنان و دژی تەسلیم و سەردانەواندن بۆ ئەمریکا و ئیسرائیلە و لەئەگەری تەسلیم‌بوون لوبنانێک نامێنێتەوە و دۆخی سووریا نمانەیەکە لەوبارەیە.

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان لە درێژەدا هوشداری دا: تام باراک بەدوای تەڤڵبوونی لوبنان بە سووریا و بزرکردنی کەمینەکانە. بەهۆی ئیسرائیلەوە، موسڵمان و مەسیحی چیتر جێیەکیان لە لوبناندا نابێت و ئەگەر لوبنان تەسلیم بێت، مێژووی دەسڕێتەوە و بێ داهاتوو دەبێت.

ناوبراو جەختیشی کرد: دەست لە هەڤیازیدان هەڵبگرن، ئایا گوێتان لە لێدوانەکانی باڵوێزی ئەمریکا نەبوو کە پرسی دانوستان و هێرشەکانی ئیسرائیلی لێک جودا کردەوە، بەڵام دانوستانێکی ئاوا بەکاری چی دێت، کاتێک لە ژێر زەبری هێرشەکاندا بمێنینەوە.

