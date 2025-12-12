عێراقچی: خوازیاری وەرزێکی نوێ لە پێوەندی ئێران و لوبنانین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی بە بڵاو کردنەوەی پۆستێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس لە وەڵام بە یوسف ڕەجی وەزیری دەرەوەی لوبنان وتی: ئێمەش خوازیاری وەرزێکی نوێ لە پێوەندی دوولایەنەین و لە بانگهێشتەکەی بەڕێز یوسف ڕەجی دەسخۆشی دەکەین.



ناوبراو زیادی کرد: لە هەمان کاتدا بڕیاری ناوبراو بۆ بۆ پێشوازی نەکردن لە بانگهێشتی بەرانبەری ئێران لە وەڵام بە میواندارێتی گەرمی ناوبراو لەسەفەری رابردووی ئەمن بۆ لوبنانی جێگای سەرسووڕمان وەسف کرد.



عێراقچی درێژەی دا: ڕوونە کە وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانێک کە پێوەندی برادەرانە و پێوەندی تەواوی دیپلۆماتیکیان هەیە، بۆ دیدار پێویستی بە شوێنێکی بێ لایەن نیە.



هەروەها زیادی کرد: بە پێی داگیرکاری ئیسرائیل لە لوبنان و پێشێل کاری ئاشکرای ئاگربڕ، بەتواوەتی تێدەگەم کە بۆچی هاوتا لوبنانیەکەم ئامادەی سوفەر بۆ تاران نییە. بۆیە بە ناخی دڵەوە بانگهێشتی ناوبراو بۆ سەفەرم بۆ لوبنان قبووڵ دەکەم.







