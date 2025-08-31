سپا: یەمەن وەڵامێکی لێبڕاوانە بە دوژمنانی دەداتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، وێڕای ئیدانەکردنی جەنایەتی جەرگبڕ و دەستدرێژکارانەی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر گەلی چەوساوەی یەمەن کە بووە هۆی شەهیدبوونی سەرۆک وەزیرانی دەوڵەتی گۆڕان و ئاوەدانیی یەمەن و چەند وەزیری کابینەکەی، ڕایگەیاند: ئەو جەنایەتە نمونەی ئاشکرای جەنایەتی جەنگی و دژە مرۆیی و تیرۆریزمی دەوڵەتیی ڕژیمی زایۆنییە.

لەو ڕاگەیێندراوەدا، سپای پاسداران بە ئاماژە بەوەی کە ئیرادەی جیهادی و ورەی شۆڕشیی گەلی یەمەن لە بواری بەرخۆدان و خۆڕاگری هەمبەر بە داگیرکەران و ستەم‌کاران، بە پێچەوانەی بۆچوونی زایۆنی و پاڵپشتەکانی، لاواز نابێت، ڕاشیگەیاند: ئەو جەنایەتە بۆ جارێکی تر ڕووی ڕەش و دژەی مرۆیی زایۆنییەکان و داگیرکەرانی قودس و دەستدرێژکاران بۆ سەر وڵاتانی ئیسلامی ئاشکراتر کرد و نیشانی دا کە ئەو ڕژیمە چۆن بۆتە هەڕەشەیەکی جیدی بۆ سەر ئاسایشی ناوچە و جیهان.

سپای پاسداران جەختی لەوەش کردووە: بەرخۆدانی ئیسلامی ناوچە، بە تایبەت گەلی خۆڕاگری یەمەن، لە سای ئیمان، ئیرادە و بەهرەمەندی لە پاڵپشتی گەلانی ئازادە لە جێ جێی جیهان، وەڵامێکی لێبڕاوانە و پەژیوان‌کەرانە بە جەنایەتکارانی زایۆنی دەدەنەوە.