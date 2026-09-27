  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٥ ١٥:٢٨

ئێران دووەم ژێر ئاوگەڕی ئەمریکایی ڕاو کرد

ئێران دووەم ژێر ئاوگەڕی ئەمریکایی ڕاو کرد

هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی دەستبەسەرداگرتنی دووەم درۆنی ژێرئاوگەڕی [ژێرزەوی]ی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستبەسەرداگرتنی دووهەمین درۆنی ژێر ئاوگەڕی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.

ئەم ژێرئاو گەڕە جۆرێکە لە ژێردەریایی زیرەک و پێشکەوتوو بە ناوی Remus 600.

News ID 60510

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