مەلا لوقمان پێنجوێنی: ناوبردنی گەرووی هورموز وەک خاکی ئەمریکا خەونێکە تا قیامەت نایێتەدی

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "مەلا لوقمان پینجوینی"، نوێنەری فەرمی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستانی عێراق لە ئێران، لە وتارێکدا بە ناوی "شەڕی برسێتی" نووسیویەتی: لیستی شەڕەکان درێژە، لەوانە؛ شەڕی گەرم، شەڕی سارد، شەڕی دەروونی، شەڕی میدیا، و ...؛ بەڵام سەختترین و تراژیدیتر لە هەموو ئەمانە "شەڕی برسێتی و شەڕی ئابووری"یە! چونکە ئەم شەڕە، وەک ئەو پەندە کوردییەی کە دەڵێت "تەڕ و وشک پێکەوە دەسووتێن"، چەوسێنەرانی جیهان دەیانەوێت بەم شەڕە هەموو کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بخەنە ژێردەستە.

ڕژێمی بەعسی سەدام دوو گەمارۆی ئابووری بەسەر کوردستاندا سەپاند

ئەم کەسایەتییە سیاسییەی هەرێمی کوردستان درێژەی بە قسەکانی دا و وتی: نەتەوەی کورد لە ساڵانی نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا بە خوێن و پێست و ئێسکەکانی خۆی ئەم شەڕەی ئەزموون کرد. لە کاتی گەمارۆی ئابووری بۆ سەر عێراق، ڕژێمی بەعسی سەدامیش دوو ئابڵوقە و سزای بەسەر کوردستاندا سەپاند. لە ڕاستیدا خەڵکی کوردستان لە خەبات و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم دوو شەڕە نایەکسانەدا ماندوو و بێدەسەڵات بوون.

ئیرادەی نەتەوەی زیندوو ئێران لە شمشێری چەوسێنەرانی مێژوو بەهێزترە

ئەم شرۆڤەکارە سیاسییە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە ئێستادا ڕژیمی ئەمریکا زۆر دڕندانە هەمان سیاسەتی پیس لە دژی گەلی ئێران پەیڕەو دەکات، کە دڵنیام لەم بوارەشدا ڕووبەڕووی شکست دەبێتەوە. چونکە هەمیشە ئیرادەی نەتەوەی زیندوو لە شمشێری چەوسێنەران و زاڵمانی مێژوو بەهێزترە. هەرکەسێک شارەزای مێژووی ئێران بێت زۆر باش دەزانێت کە ئێرانییەکان خاک و گەڵا و ڕووەکی خاکەکەیان دەخۆن؛ بەڵام خۆیان ڕادەستی بێگانە و باڵادەست و چەوسێنەرانی جیهان ناکەن.

“جەنگی برسێتی” ئەمریکا نیشانەی بەرزکردنەوەی ئاڵای سپییە لە بەرەکانی شەڕی گەرمدا

نوێنەری فەرمی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستانی عێراق لە تاران، سەبارەت بە کردەوە چەپەڵەکانی “فشاری ئابووری” و گەمارۆکانی ئەمریکا لە دژی نەتەوەی ئێران، ڕایگەیاند: کاتێک ئەمریکا ڕووبەڕووی شکستێکی زەلیلکەر بووەوە لە شەڕی ١٢ ڕۆژە، شەڕی ٤٠ ڕۆژە و هەروەها شەڕی دەریایی گەرووی هورمز لە کەنداوی فارس؛ واتە شەڕی گەرم، گۆڕا بۆ “جەنگی برسێتی”. کە بۆ خۆی نیشانەی بەرزکردنەوەی ئاڵای سپییە لە بەرەکانی شەڕی گەرمدا.

سەرۆکی ئەمریکا خۆی لەناو دەبات و هیچ دەستکەوتێک بۆ وڵاتەکەی ناهێنێت

"مەلا لوقمان پینجۆینی" لە کۆتایی ئەم تێبینییەدا جەختی لەوە کردەوە: سەرۆکی ئەمریکا جگە لە لەناوبردنی خۆی، لە ترس و تیرۆرێکی نامۆ و خۆدروستکراودا گیری خواردووە؛ هەروەها هیچ دەستکەوتێک بۆ وڵاتەکەی ناهێنێت. ناوبردنی گەرووی هورمز وەک خاکی ئەمریکا خەونێکە تا ڕۆژی قیامەت و کۆتایی زەمان نایێتە دی. لە ڕاستیدا ئەم چەواشەکارییە بەشێکە لەو سەختی و فشارە گەورانەی لەبەردەم گەلی ئەمریکا و چاوی جیهاندا هەیە و لە ڕاستیدا وەک دەرفەت و دروشمی هەڵبژاردن بەکاری دەهێنێت.