  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٥ ١٨:٠٣

کاردانەوەی هادی عامری بە گەمارۆی ئاسمانی ئێران لە لایەن دەوڵەتی عێراقەوە

کاردانەوەی هادی عامری بە گەمارۆی ئاسمانی ئێران لە لایەن دەوڵەتی عێراقەوە

هادی عامری داوای لە بەغدا کرد ئەو بڕیارە پێچەوانە بکاتەوە و بە پێچەوانەی مافەکانی مرۆڤ و یاسا نێودەوڵەتییەکانی ناوبرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێر، هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر ڕەخنەی توندی لە بڕیارەکەی حکومەتی عێراق گرت بۆ سەپاندنی سنووردارکردنی گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران و داوای لە بەغدا کرد ئەو بڕیارە پێچەوانە بکاتەوە و بە پێچەوانەی مافەکانی مرۆڤ و یاسا نێودەوڵەتییەکانی ناوبرد.

هادی عامری، سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر، وێڕای شەرمەزارکردنی گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران و بە تایبەت گەمارۆکانی ئەم دواییەی سەر گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران، ئەو ڕێوشوێنانەی بە "نائەخلاقی و نامرۆڤانە" و پێچەوانەی یاسا نێودەوڵەتییەکان و مافی مرۆڤ وەسف کرد.

لە میانی وتارێکی گشتیدا، عامری ئاماژەی بەوەدا کە ئەمریکا هەوڵدەدات لە ڕێگەی ئەو جۆرە بڕیارانەوە فشار بخاتە سەر گەلانی ناوچەکە و داوای لە حکومەتی عێراق کرد وەڵامی ئیرادەی خەڵکی ئەم وڵاتە بداتەوە و بڕیارەکەی بۆ جێبەجێکردنی ئەو سنووردارکردنانە پێچەوانە بکاتەوە و ڕێگری لە فڕینی فڕۆکە ئێرانییەکان نەکات بۆ عێراق.

News ID 60511

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