ئەنجۆمەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: هەواڵی هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانەی ناوچە درۆیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سکرتاریەتی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە هەندێک هەواڵی ناڕاستی سەبارەت بە پرسی گواستنەوەی ئاسمانی ڕایگەیاند: بڵاوبوونەوەی کۆمەڵێک لێکدانەوە و وەرگێڕانی ناڕاستی لە وتەکانی سکرتێری ئەنجومەن سەبارەت بە پرسی گواستنەوەی ئاسمانی، پرسیار و ناڕوونیی ورووژاندووە و لێرەوە ڕایدەگەیەنێت:

1- ئەو بانگەشەیەی کە ئێران لە وەڵامی ئەو سنووردارکردنە ئاسمانییەی ئەم دواییە تۆڵەی سەربازی دەکاتەوە، ڕەتدەکرێتەوە.

2- دانوستان لە نێوان ئێران و وڵاتانی پەیوەندیدار بۆ لابردنی هەندێک سنووردارکردنی ئاسمانی کە بە شێوەیەکی نایاسایی سەپێنراو ئەنجام دەدرێت و بە جددییەوە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت.

3- چارەسەری مەدەنی زۆر هەیە بۆ ڕێوشوێنی تۆڵەسەندنەوە کە ئەگەر پێویست بوو بۆ هەندێک لە فڕۆکەخانەکان جێبەجێ دەکرێن و بێگومان هیوادارین پرسەکە نەگاتە ئەم ئاستە.