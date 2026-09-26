کاردانەوەی عەسایب بە گەمارۆی هەمەلایەنە لە سەر ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق لە عێراق ڕۆژی شەممە بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند: "ئێمە دژایەتی پتەوی خۆمان بۆ سەپاندنی گەمارۆی دەریایی، وشکانی و ئاسمانی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕادەگەیەنین. بۆ ئێمە ئەستەمە ببینین میللەتی ئێران ئازار بچێژێت و عێراقیش تەنیا سەیر بکات و تەنانەت بەشداری لەم ستەمکارییە بکات.

ناوبراو زیادی کرد: نە لۆژیکییە و نە قبووڵکراوە هەڵوێستی عێراق جیاواز بێت لە هەڵوێستی عێراق بەرامبەر تورکیا و ئەفغانستان، کە دژایەتیکردنی گەمارۆی گەلانە، بەتایبەتی کە پەیوەندییە کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکان کە عێراق و عێراقییەکان بە نەتەوەی موسڵمان و دڵسۆزی ئێرانەوە دەبەستێتەوە.