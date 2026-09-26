  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٤ ١٣:٢٤

کاردانەوەی عەسایب بە گەمارۆی هەمەلایەنە لە سەر ئێران

کاردانەوەی عەسایب بە گەمارۆی هەمەلایەنە لە سەر ئێران

ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق لە عێراق ڕەخنەی لە حکومەتی ئەو وڵاتە گرت کە پابەندی گەمارۆ ستەمکارانەی ئەمریکایە بۆ سەر ئێران و داوای هەڵوێستێکی پتەوی لەسەر ئەم پرسە کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق لە عێراق ڕۆژی شەممە بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند: "ئێمە دژایەتی پتەوی خۆمان بۆ سەپاندنی گەمارۆی دەریایی، وشکانی و ئاسمانی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕادەگەیەنین. بۆ ئێمە ئەستەمە ببینین میللەتی ئێران ئازار بچێژێت و عێراقیش تەنیا سەیر بکات و تەنانەت بەشداری لەم ستەمکارییە بکات.

ناوبراو زیادی کرد: نە لۆژیکییە و نە قبووڵکراوە هەڵوێستی عێراق جیاواز بێت لە هەڵوێستی عێراق بەرامبەر تورکیا و ئەفغانستان، کە دژایەتیکردنی گەمارۆی گەلانە، بەتایبەتی کە پەیوەندییە کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکان کە عێراق و عێراقییەکان بە نەتەوەی موسڵمان و دڵسۆزی ئێرانەوە دەبەستێتەوە.

News ID 60502

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