مەشقی 313 هەزار کەسی گیانفیداکانی ئێران لە تاران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرەبەیانی ئەمڕۆ (هەینی) بە بەشداریی خەڵکی تاران، مەشقی گیانفیداکانی ٣١٣ هەزار کەسیی ئێران دەستی پێکرد.

ساسان زارع، وتەبێژی مەڵبەندی جەماوەریی کەمپەینی "گیانفیدایی لەپێناو ژیان" بە ئاماژەدان بە بەشداریی ٣١ ملیۆن کەس لەم هەڵمەتەدا ڕایگەیاند: تۆمارکردنی ٣١ ملیۆن کەس لە کەمپەینی قوربانیدان بۆ ژیان بە ڕوونی نیشانی دا کە خەڵک بناغەی سەرەکی ئاسایشی نیشتمانییە.

زارع، وێڕای ئاماژەدان بەوەی کە "ڕاگەیاندنی ئامادەیی بۆ پێکهێنانی سوپای جەماوەری ٣٠ ملیۆن کەسی لە مێژوودا بێ وێنەیە"، جەختی لەوە کردەوە کە ئەم ئامادەبوونە جەماوەرییە بەربڵاوە کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبووە چ لە ناوخۆ و چ لە دەرەوەی وڵات.

سەرۆک کۆماری ئێران و بەرپرسانی باڵای دەوڵەت، وەزیران و فەرماندە باڵا سەربازییەکان لەم مەشقەدا بەشدارییان کرد.

تابوتی سەرکردەکانی چەوسێنەریی جیهانی لە سەر دەستی گیانفداکانی ئێران