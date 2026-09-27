  1. جیهان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٥ ٠٨:١٧

هەڵوێستی ڕێبەری دیمۆکراتەکان سەبارەت بە شەڕ دژی ئێران

هەڵوێستی ڕێبەری دیمۆکراتەکان سەبارەت بە شەڕ دژی ئێران

ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا ئاماژەی بە هەوڵی نوێنەرانی ئەو وڵاتە کرد بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ دژی ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەکیم جێفریس ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، جەختی کرد: دیموکراتەکان لە ئەگەری سەرکەوتن لە هەڵبژاردنی نێوان خولی داهاتووی مانگی نۆڤەمبەری داهاتوودا، درێژە بە هەوڵەکانیان دەدەن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی دژی ئێران.

پێشتریش وتبووی: ئەو شەڕە بێباکانە و تێچووی زۆرەی کە بە بڕیارێکی پێشوو دژ بە ئێران دەستیپێکرد، شکستی هێنا و کاتی گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی هاتووە.

جێفری داوای کۆتایی هێنان بە شەڕخوازی وڵاتەکەی لە دژی ئێران کردبوو: بەسە بەسە؛ کۆتایی بەم شەڕە هەڵبژاردنییە ناپێویست و شکستخواردووە کە کۆمارییەکان دژی ئێران دەستیان پێکردووە، بهێنن.

جەختیشی کردەوە: شکستی ئۆپەراسیۆن لە ئێران کارەساتێک بووە بۆ گەلی ئەمریکا و پێویستە دۆلاری باجدەر بۆ باشتر کردنی ژیانی گەلی ئەمریکا خەرج بکرێت، نەک بۆ درێژەدان بە شەڕێکی دیکەی بێکۆتایی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

News ID 60508

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