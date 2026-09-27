هەڵوێستی ڕێبەری دیمۆکراتەکان سەبارەت بە شەڕ دژی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەکیم جێفریس ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، جەختی کرد: دیموکراتەکان لە ئەگەری سەرکەوتن لە هەڵبژاردنی نێوان خولی داهاتووی مانگی نۆڤەمبەری داهاتوودا، درێژە بە هەوڵەکانیان دەدەن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی دژی ئێران.

پێشتریش وتبووی: ئەو شەڕە بێباکانە و تێچووی زۆرەی کە بە بڕیارێکی پێشوو دژ بە ئێران دەستیپێکرد، شکستی هێنا و کاتی گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی هاتووە.

جێفری داوای کۆتایی هێنان بە شەڕخوازی وڵاتەکەی لە دژی ئێران کردبوو: بەسە بەسە؛ کۆتایی بەم شەڕە هەڵبژاردنییە ناپێویست و شکستخواردووە کە کۆمارییەکان دژی ئێران دەستیان پێکردووە، بهێنن.

جەختیشی کردەوە: شکستی ئۆپەراسیۆن لە ئێران کارەساتێک بووە بۆ گەلی ئەمریکا و پێویستە دۆلاری باجدەر بۆ باشتر کردنی ژیانی گەلی ئەمریکا خەرج بکرێت، نەک بۆ درێژەدان بە شەڕێکی دیکەی بێکۆتایی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.