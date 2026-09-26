وەزیری دەرەوەی ئێران: دیپلۆماسی بە مانای تەسلیم بوون نییە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان لە ستاک ئاوت لە تەنیشت ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕێکخراوی نەتەوەکان، هەڵوێستەکانی ئێرانی سەبارەت بە دەستدرێژیی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی، بەرنامەی ئەتۆمی، بارودۆخی گەرووی هورمز و یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد ڕوون کردەوە.

ناوبراو وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران جارێکی دیکە جەخت لەسەر پابەندبوونی پتەوی خۆی بە یاسا نێودەوڵەتییەکان، میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان و دیپلۆماسی دەکاتەوە؛ پابەندبوونێک کە بە ڕوونی لە دانوستانەکانی بەرەوڕووی ڕێککەوتننامەی بەرجام و جێبەجێکردنی و هەوڵە بەردەوامەکانی ئێران بۆ پەیڕەوکردنی ڕێبازی دیپلۆماسی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بە ڕوونی دەرکەوتووە.”

ناوبراو زیادی کرد: تەنانەت کاتێک ئێران ڕووبەڕووی کردەوەی شەڕانگێزی ئەمریکا و ڕژێمی ئیسرائیل بووەوە، ئەمریکا ڕێگایەکی دیکەی هەڵبژارد و پەنای بۆ دەستدرێژی و هەڕەشە و تیرۆر و شەڕی ئابووری و بێبایەخکردنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان برد.

بەهۆی دەستدرێژییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل زیاتر لە پێنج هەزار کەس کوژراون

وەزیری دەرەوەی ئێران به ئاماژه به زیانەگیانییەکان به هۆی هێرشەکانی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر ئێران وتی: زیاتر له پێنج هەزار کەس لەم دەستدرێژیه دا کوژراون که سەدانیان ژن و منداڵن.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: تیرۆرکردنی ڕێبەری مەزنی کۆماری ئیسلامی ئێران و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای سیاسی و سەربازیی وڵات تاوانێکی گەورە و پێشێلکارییەکی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان بوو.

وەزیری دەرەوە زیادی کرد: "هێرش کراوەتە سەر ناوچەی نیشتەجێبوون، قوتابخانە، نەخۆشخانە، دامەزراوەی وزە، شوێنە وەرزشی و کولتوورییەکان، ژێرخانی گواستنەوە و ئامانجە مەدەنییەکانی دیکە"

وەزیری دەرەوە لە درێژەی قسەکانیدا بە ڕەخنەگرتن لە سیاسەتە ئابوورییەکانی ئەمریکا لە دژی ئێران وتی: ئەمریکا ئێستا بێبەشی ئابووری کردووە بە ئامرازێک بۆ سزادانی بەکۆمەڵ و فشاری سیاسی.

عێراقچی وتی: ئەم وڵاتە بە ئەنقەست زیانی سەخت و پێشبینیکراو بە خەڵکی ئێران دەگەیەنێت و ڕاستەوخۆ مافە بنەڕەتییەکانیان لەوان مافی ژیان و تەندروستی و دەستڕاگەیشتن بە دەرمان و خۆراک پێشێل دەکات.

جەختیشی کردەوە: ئەمە دیپلۆماسی نییە، بەڵکوو زۆرەملێ و تیرۆری ئابوورییە.

وەزیری دەرەوە هەروەها وتی: ئێران پلانی حەوت ڕۆژەی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز بۆ ئەمریکا گواستەوە

وەزیری دەرەوە جەختی لەوە کردەوە کە ئێران بەردەوام بووە لە هێشتنەوەی ڕێگای دیپلۆماسی بە کراوەیی، وتی: ئێران لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بە بەردەوامی و بە نیازپاکی بەشداری دانوستانەکانی کردووە، بەڵام ئەمریکا لە هەموو وەرچەرخانێکدا بە خراپەکاری وەڵامی داوەتەوە و لەبری دیپلۆماسی پەنای بۆ دەستدرێژی سەربازی بردووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەم ئەزموونانە بێمتمانەییەکی قووڵی دروستکردووە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان بەبێ وەرگرتنی گەرەنتی باوەڕپێکراو بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە کارانە”.

وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: ئێران پلانێکی دیاریکراوی حەوت ڕۆژەی لە ڕێگەی قەتەرەوە گەیاندووەتە ئەمریکا و ئەگەر مەرجە پێویستەکان جێبەجێ بکرێن، دەتوانرێت گەرووی هورمز بکرێتەوە و هاتوچۆی دەریایی ئاسایی لە ماوەی حەوت ڕۆژدا دەست پێ بکاتەوە.

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