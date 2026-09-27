وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکانی ئێران: گەرووی هورموز لە دەستی ئێمەدایە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئەبولفەزل شێکارچی وتی: لە ماوەی پێنج دەیەی شۆڕشی ئیسلامی و دوژمنایەتیی ئیستکباری جیهانی بەرامبەر وڵاتەکەمان، شەڕێکی هەشت ساڵە بە سەرکردایەتی ئەمریکا و سیستەمی هەژموونی بەعسی عێراق بەسەرماندا سەپێندرا .

دەشڵێت: شەڕ خۆی لە خۆیدا شتێکی باش نییە، بەڵام سەرەڕای زیانە گەورەکان، میللەتەکەمانی هێور کردووەتەوە و ئامادەی کردووە بۆ سەختی و شەرەفی گەورەتر لە بەرگریکردن لە نیشتمان.

سەردار شێکارچی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی هەشت ساڵی بەرگریی پیرۆزەوە دەسەڵاتی هێزە چەکدارەکانمان پێکهێنرا. بە تێپەڕبوونی کات، هێزە چەکدارەکانمان ڕەوتێکی گەشەسەندوویان لە ڕووی زانست و پێشکەوتنەوە لە سەردەمی بەرگری پیرۆزدا لە سەرەتای شەڕەوە تا کۆتایی جەنگ دۆزیەوە.

شێکارچی ڕایگەیاند: لە کاتی یەکەمین شەڕی سەپێنراودا و لە کاتی بەرگریکردن لە ئێران، هێزە چەکدارەکان هەوڵیان دەدا توانای شەڕکردنیان بەرەوپێش ببەن و تەکنەلۆجیای سەردەمیانە کەڵک وەربگرن. نموونەیەکی ئەمەش دەستپێکردنی بەرهەمهێنانی مووشەک بوو لە کاتی شەڕ لەگەڵ ڕژێمی بەعس.

ناوبراو زیادی کرد: گرینگترین ئاڵوگۆڕی هێزە چەکدارەکان لە دوای سەرکەوتنی سۆڕشی ئیسلامی گۆڕانی عەقیدەی بەرگری بوو لە شەڕی کلاسیکەوە بۆ شەڕی ناهاوسەنگ.

شێکارچی بە ئاماژە بەوەی کە شێوازە کلاسیکییەکان لە بەرامبەر شەڕی ناهاوسەنگدا دۆڕاون، درێژەی بە قسەکانی دا: شەڕی ناهاوسەنگ بە واتای کەمتر تێچووی و سادەتر بەڵام ئامێری بەرگری کاریگەرتر و پراکتیکیتر، بەرامبەر بە چەکی قورسی گرانبەهای دوژمن وەستایەوە و سەرکەوتنی بەدەستهێنا.

ناوبراو زیادی کرد: لە ئێران تاکتیکی شەڕی ناهاوسەنگ لەسەر بنەمای قوربانیدان، باوەڕ و ڕۆحانیەت دامەزراوە.

ئێمە لە پێشکەوتووترین هێزە چەکدارەکانی جیهانین

سەردار شێکارچی دەشڵێت: لەسەردەمی یەکەم شەڕی سەپێنراودا تەنانەت درزیان بۆ چارەسەرکردنی شەڕڤانان پێنەفرۆشتین.

ناوبراو زیادی کرد: لە دوای شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە پشتبەستن بە دابین کردنی درز و تەلی دڕکاویەوە بۆ بەرهەمهێنانی پێداویستیەکانی بەرگری ڕۆژانە خۆی گۆڕاوە.

وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان ئاماژەی بەوەدا: لە دوای شۆڕشی ئیسلامی ئێران کێبڕکێی لەگەڵ دوژمنەکانی کرد و تەنانەت پێشیان کەوت.

ئەو مووشەکانەی شەهید تارانی موقەدەم دروستی کرد، دوژمنیان هێنایە سەر ئەژنۆ

جەختیشی کردەوە: شەهید سەردار حەسەن تارانی موقەدەم توانی ئێران لە مەیدانی مووشەکیدا بگەیەنێتە خۆبژێوییەکی تەواو.

جەختیشی کرد سەرەڕای سەرکێشی دوژمن گەرووه هورموز لە دەستی هێزە چەکدارەکانی ئێراندایە.