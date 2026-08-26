وتەبێژی ئەرتەشی ئێران بۆ مێهر: ئامادەین بۆ شەڕی داهاتوو

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی ڕامیاری : ئەمیر سەرتیپ موحەمەد ئەکرەمی نیا لە لێدوانێکی دوورودرێژ بۆ ئاژانسی هەواڵی مێهر باسی لە ئامادەیی هێزە چەکدارەکانی ئێران بە تایبەتی ئەرتەش کرد.

ئەمیر ئەکرەمی نیا وتی: لە دیوەکەی تری ئەم هاوکێشەیەدا پرسی ئەگەری نوێبوونەوەی ململانێ و نیگەرانی گشتی لە گەڕانەوەی شەڕ هەیە؛ پرسێک کە وتەبێژی ئەرتەش جەخت لەسەر پێویستی پاراستنی ئامادەیی بۆ ئەو ئەگەرە دەکاتەوە.

لە ڕوانگەی ئەوەوە، گۆڕاوە زۆرەکان لە ژینگەی ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا وایکردووە پێشبینی داهاتوو بە دڵنیاییەوە قورس بێت و هەر لەبەر ئەم هۆکارەش لەبری پشتبەستن بە پێشبینیکردن، پێویستە سەرنجمان لەسەر زیادکردنی تواناکانی بەرگری و ڕێگریکردن بێت.

ئەم ڕێبازە لە دۆخێکدا پێشنیار دەکرێت کە هەر گۆڕانکارییەک لە پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئەکتەرە ناوچەییەکانی دیکەدا کاریگەری لەسەر ئاستی گرژی و هاوکێشە ئەمنییەکان لە ناوچەکەدا هەیە.

ئەگەر لە داهاتوودا دەستدرێژییەکی دیکە ڕووبدات، بە دڵنیاییەوە هەموو هێزە چەکدارەکان بە ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران و سپای پاسدارانەوە ئامادەیی و متمانەی زیاتریان دەبێت لە مامەڵەکردن لەگەڵ دوژمن.

گۆڕانکاری لە دوکتۆرینی سەربازیدا؛ لە بەرگرییەوە بۆ هێرشبردن

بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ئەزموونەی لەم شەڕەدا بەدەست هات، گرنگترین گۆڕانکاری کە لە ڕێکخستن و ئامادەیی ئۆپەراسیۆنی ئەرتەش کرا .

یەکێک لە شوێنەوارەکانی شەهید سەردار مووسەوی، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان کە لەم شەڕەدا شەهید بوو، گۆڕینی ڕێباز و عەقیدەی سەربازی وڵات بوو.

بەو پێیەی بەرپرسیارێتی سەرۆک ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی قبووڵ کردووە، لە شەڕی هەر ١٢ ڕۆژەوە بەرەو گۆڕینی دوکتۆرینی سەربازی هەنگاوی ناوە و سەرکردایەتی هێزە چەکدارەکانی کردووە بۆ دروستکردنی گۆڕانکاری لە عەقیدەی سەربازیدا. ئەم گۆڕانکارییە لە عەقیدەکاندا ئەمڕۆ دروست بووە، سوپاس بۆ خوا، کاریگەرییەکانی دیارن.

یەکێک لە نیشانەکانی ئەم گۆڕانکارییە "وەڵامدانەوەی خێرا"یە. بێگومان هەر لە سەرەتای شەڕەوە بە خێرایی وەڵاممان دایەوە. بینیتان کە نزیکەی دوو کاتژمێر دوای دەستپێکردنی دەستدرێژی ئەمریکا لە ٢١ی ئازاردا، یەکسەر وەڵاممان دایەوە. ئەمەش یەکێکە لە پێکهاتەکانی گۆڕینی عەقیدەی سەربازی؛ واتە گواستنەوە لە بەرگرییەوە بۆ هێرشبردن. ئێمە ئەم دوکتورینە سەربازییەمان بەرەو دوکتورینێکی سەربازی هێرشبەر برد.

بۆ ئەگەری شەڕێکی داهاتوو، ئامێری نوێتر و تاکتیکی نوێتر و گۆڕەپانی نوێتر لە هەمان چوارچێوەدا بەکاردەهێنن، واتە بە ڕێبازێکی هێرشبەرانە. شەڕێکی ئەگەری داهاتوو دەتوانێت گۆڕەپانی نوێ لەخۆ بگرێت.

پێشتر هۆشداریمان دابوو کە ئەگەر دوژمن حیسابێکی هەڵە بکات، دەستبەجێ وەڵامی دەدەینەوە و جگە لەوەش شەڕەکە دەتوانێت هەموو جوگرافیای ناوچەکە بگرێتەوە.

ئەمەش لە کاتی شەڕدا ڕوویدا. هەروەها لە کاتی شەڕدا جارێک یان دووجار هۆشداریمان دا کە گۆڕەپانی نوێ دەخرێنە ناو شەڕەکەوە و بەری شەڕەکە فراوانتر دەبێت.

ئەمڕۆ دەبینین ئەلمەندەب کە تا ئەم دواییانە لە شەڕدا نەبووە، بووەتە بەشێک لە جوگرافیای شەڕەکە. هەروەها بنکەی ئەمریکا لە سوریا کرایە ئامانج، لە کاتێکدا ئەم ناوچەیە پێشتر لە جوگرافیای شەڕەکەدا نەبوو. ئەمڕۆ هەڕەشەکان له تەواوی ناوچەکه هەیه ، ئێمەش توانای ڕووبه ڕووبوونەوەمان هەیه .