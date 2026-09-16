بافڵ تاڵەبانی چاوی بە سەرۆک کۆماری ئێران کەوت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی و مه‌سعوود پزیشكیان له‌ تاران كۆبوونه‌وه‌ و له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا كه‌ شاندی باڵای یه‌كێتی ئاماده‌بوون، گفتوگۆ له‌باره‌ی په‌یوه‌ندییه‌ مێژوویی و كولتورییه‌كانی نێوان هه‌رێمی كوردستان، عێراق و كۆماری ئیسلامیی ئێران كرا و دوایین پێشهاته‌ سیاسی و ئه‌منییه‌كانی ناوچه‌كه‌ تاوتوێكران.



بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی جه‌ختی له‌ به‌هێزكردنی بنه‌ماكانی دۆستایه‌تیی نێوان هه‌ردولا له‌سه‌ر بنه‌مای به‌رژه‌وه‌ندیی هاوبه‌ش و دراوسێیه‌تیی باش كرده‌وه‌ و رایگه‌یاند، پاراستنی سه‌قامگیریی ناوچه‌كه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندیی هه‌مواندایه‌ و هه‌مو هه‌وڵێك ده‌ده‌ین بۆ هێوركردنه‌وه‌ی دۆخه‌كه‌، چونكه‌ نائارامی زیان به‌ ئاسایش و ژیانی هاوڵاتییان ده‌گه‌یه‌نێت.

لای خۆیه‌وه‌، مه‌سعوود پزیشكیان سوپاسی رۆڵی ئه‌رێنی و كارای بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی كرد له‌ هێوركردنه‌وه‌ی ئاڵۆزییه‌كاندا و وتی، "له‌گه‌ڵ ئێوه‌دا هاوسنورین و لامان گرنگه‌ په‌یوه‌ندییه‌كانمان له‌سه‌ر بنه‌مای دراوسێیه‌تیی باش و رێزگرتنی هاوبه‌ش په‌ره‌ی پێبدرێت".

دوێنێ بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی سه‌رۆكی یه‌كێتیی نیشتمانیی كوردستان به‌سه‌ردانێك گه‌یشته‌ تارانی پایته‌خت و له‌یه‌كه‌م وێستگه‌ی سه‌ردانه‌كه‌شیدا له‌گه‌ڵ عه‌باس عێراقچی كۆبووه‌ و رایگه‌یاند، هه‌رێمی كوردستان رێز له‌ ئاسایش و سه‌روه‌ریی وڵاتانی دراوسێ ده‌گرێت و له‌گه‌ڵ گه‌لی ئێراندا مێژویه‌كی هاوبه‌ش و دێرین پێكه‌وه‌ ده‌مان به‌ستێته‌وه‌.