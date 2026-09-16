  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٥ ١٩:١١

بافڵ تاڵەبانی چاوی بە سەرۆک کۆماری ئێران کەوت

بافڵ تاڵەبانی چاوی بە سەرۆک کۆماری ئێران کەوت

بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی سه‌رۆكی یه‌كێتی نیشتمانیی كوردستان له‌چوارچێوه‌ی سه‌ردانه‌كه‌یدا بۆ تارانی پایته‌خت، له‌گه‌ڵ مه‌سعوود پزیشكیان سه‌رۆك كۆماری ئێران دیداری کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی و مه‌سعوود پزیشكیان له‌ تاران كۆبوونه‌وه‌ و له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا كه‌ شاندی باڵای یه‌كێتی ئاماده‌بوون، گفتوگۆ له‌باره‌ی په‌یوه‌ندییه‌ مێژوویی و كولتورییه‌كانی نێوان هه‌رێمی كوردستان، عێراق و كۆماری ئیسلامیی ئێران كرا و دوایین پێشهاته‌ سیاسی و ئه‌منییه‌كانی ناوچه‌كه‌ تاوتوێكران.

بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی جه‌ختی له‌ به‌هێزكردنی بنه‌ماكانی دۆستایه‌تیی نێوان هه‌ردولا له‌سه‌ر بنه‌مای به‌رژه‌وه‌ندیی هاوبه‌ش و دراوسێیه‌تیی باش كرده‌وه‌ و رایگه‌یاند، پاراستنی سه‌قامگیریی ناوچه‌كه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندیی هه‌مواندایه‌ و هه‌مو هه‌وڵێك ده‌ده‌ین بۆ هێوركردنه‌وه‌ی دۆخه‌كه‌، چونكه‌ نائارامی زیان به‌ ئاسایش و ژیانی هاوڵاتییان ده‌گه‌یه‌نێت.

لای خۆیه‌وه‌، مه‌سعوود پزیشكیان سوپاسی رۆڵی ئه‌رێنی و كارای بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی كرد له‌ هێوركردنه‌وه‌ی ئاڵۆزییه‌كاندا و وتی، "له‌گه‌ڵ ئێوه‌دا هاوسنورین و لامان گرنگه‌ په‌یوه‌ندییه‌كانمان له‌سه‌ر بنه‌مای دراوسێیه‌تیی باش و رێزگرتنی هاوبه‌ش په‌ره‌ی پێبدرێت".

دوێنێ بافڵ جه‌لال تاڵه‌بانی سه‌رۆكی یه‌كێتیی نیشتمانیی كوردستان به‌سه‌ردانێك گه‌یشته‌ تارانی پایته‌خت و له‌یه‌كه‌م وێستگه‌ی سه‌ردانه‌كه‌شیدا له‌گه‌ڵ عه‌باس عێراقچی كۆبووه‌ و رایگه‌یاند، هه‌رێمی كوردستان رێز له‌ ئاسایش و سه‌روه‌ریی وڵاتانی دراوسێ ده‌گرێت و له‌گه‌ڵ گه‌لی ئێراندا مێژویه‌كی هاوبه‌ش و دێرین پێكه‌وه‌ ده‌مان به‌ستێته‌وه‌.

News ID 60440

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت