پزشکیان مەرجەکانی ئێران بۆ کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە گفتوگۆیەکی تەلەفزیۆنیداچەندین پرس و بابەتی ڕۆژەڤی ئێستای وڵاتی شیکردەوە.

پزشکیان جەختی کرد: ئەو ڕێگایەی لەگەرووی هورموز ئێمە لەسەری ڕێککەوتین بڕیار بوو بە ڕەزامەندی کۆماری ئیسلامی بکرێتەوە و ئەم ڕێکەوتنە کراوە. عومانییەکان سەرەتا تا ڕادەیەک پشتگیریان لێدەکرد، بەڵام دواتر هەندێک ناڕەزایەتیان هەبوو. دواجار پێرێ عومانییەکان هاتن و دیسان لەگەڵ ئێمە گەیشتنە لێکتێگەیشتن. ئەوان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە ئێران و عومان لەسەر بنەمای پلانێکی هاوئاهەنگ ئەو ڕێگایە بکەنەوە.

زیادیشی کرد: ئێمە ئێستاش بەدوای ئەو ڕاستییەدا دەگەڕێین کە ئەگەر ئەم ڕێگایە لەسەر بنەمای هەمان چوارچێوە بکرێتەوە، ئەمریکاش ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ دەکات؛ گەمارۆ و سزاکان لاببەن، سنووردارکردنەکانی پەیوەست بە پرسەکانی نەوت و پترۆکیمیایی لاببەن، پارەکانمان ئازاد بکەن و وەبەرهێنان دەستپێبکەنەوە." هەروەها پێویستە ئەو کارانە بوەستێنن کە لە لوبنان دەیکەن و ئیسرائیل ناچار بکەن پابەند بێت بەو چوارچێوانە.

هەروەها لەسەر بنەمای ئەو بڕیارنامانەی کە لە چوارچێوەی سیاسەتەکانی ئێراندا، گەرووی هورمز دەکەینەوە.

سەبارەت بەوەی کە ئایا ئەو دانوستانە ئەگەرییانەی کە لە ئارادایە و ئەو ئاڵوگۆڕە دیپلۆماسییانەی کە ڕوودەدەن، دەبێتە هۆی زیندووکردنەوەی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد؟ ئەگەر ئەم یاداشتە لێکتێگەیشتنە زیندوو بکرێتەوە، ئایا مافی گەلی ئێران بەدی دەهێنێت؟ پزشکیان وتی:

سەیرکە ئەگەر مەسەلەکە بە سفر و سەد لە بەرچاو بگرین، ناگەینە ئەنجامێک؛ بەڵام ئەگەر ئێمەش ڕێوشوێنی بەرپەرچدانەوەی ئەو کارانە بگرینەبەر کە ئەوان دەیکەن، دەتوانین بەرەو پێشەوە بچین. لەوانەیە 100% ئامانجەکانمان نەپێکین.

لە وڵامی پرسیارێکدا جگە لە باسکردنی گەمارۆی ئابووری، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لەم دواییانەدا باسی لە "هەڵمەتی زۆرترین فشار" کرد. پرسیار ئەوەیە، ئەگەر ئەم مەرجانە بەردەوام بن و مەرجەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لەلایەن ئەمریکییەکانەوە جێبەجێ نەکرێن ، تا کەی ئێمە تەحەمول ئەم دۆخە دەکەین؟ لە کۆتاییدا چی دەکەین؟ وتی: مەسەلەی سەرەکی پابەندبوونە بەو یاداشتەی کە نووسیومانە. کاتێک لەسەر مێزی دانوستان دادەنیشین، دەتوانین قسەیان لەگەڵ بکەین؛ ئەوە دیالۆگ ئەوەیە.

بەپێی ئەم یاداشتە، بڕیار بوو ئەو گەمارۆیە هەڵبگرن و سزای نەوت و پترۆشیمی هەڵبگرن. ئێستاش قسە دەکەن. ئەگەر ئەوان ئەم بەڵێنانە جێبەجێ بکەن، ئێمە بەردەوام دەبین، ئەگەر نەیکەن، ئێمەش بەردەوام نابین.

سەبارەت بە ئازادکردنی پارەکەمان، بەپێی هەمان یاداشت، ئەوان بەڵێنیان قبوڵ کردووە و ئێمەش بەڵێنمان داوە. ئەگەر ئێمە پابەند بین بە بەڵێنەکانمانەوە، ئەوانیش پابەندبن پێیانەوە.

من پێم وایە ئەگەر لەناو وڵاتدا هاوئاهەنگی و زمانی هاوبەش هەبێت و کەسانێک کە دەستیان لە ئاگرەکەدا نییە شیکارییەکانیان بخەنە گیرفانی خۆیانەوە و واز لە قسەکردن لەم بابەتە بهێنن، دەتوانین لە ئاشتی نزیک ببینەوە.