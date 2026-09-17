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AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٦ ٠٧:٢٧

وەزیری دەرەوەی ئێران: بڕیاری زۆر گەورە لە چین دراوە

وەزیری دەرەوەی ئێران: بڕیاری زۆر گەورە لە چین دراوە

دوای دیدار لەگەڵ هاوتا چینیەکەی لە پەکین، وەزیری دەرەوەی ئێران لە هەژماری خۆیدا نووسیویەتی: ئەو بڕیارانەی ئەمڕۆ دراون کاریگەری لەسەر هاوسەنگی ستراتیژی داهاتووی ناوچەکە دەبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی دوای سەفەری بۆ چین و دیدار لەگەڵ وانگ یی، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە، لە هەژماری خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسی: ڕاوێژی سەرکەوتووم لەگەڵ هاوبەشەکانمان لە چین ئەنجامدا. ئێران گرنگی و بەهای تایبەت بەو هاوبەشییە ستراتیژییە دەدات کە بەدرێژایی ساڵان لەگەڵ چین دایمەزراندووە و بەهێزمان کردووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو بڕیارانەی ئەمڕۆ دەدرێن کاریگەرییان لەسەر هاوسەنگی ستراتیژی داهاتووی ناوچەکە دەبێت و لێکەوتەی زۆر و دوور مەودای دەبێت.

جەختیشی لەوە کردەوە: چوار بنەمای ئاشتی کە سەرۆک شی جینپینگ خستوویەتییە ڕوو، گرنگییەکی سەرەکییان هەیە.

News ID 60441

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