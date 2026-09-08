"پەتاتەی بچووک"ی ترامپ؛ شەڕێک کە تا دێت گەورەتر دەبێتەوە

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: دۆناڵد ترامپ زاراوەیەکی بۆ شەڕی ئەمریکا دژی ئێران بەکارهێناوە کە ڕەنگە زیاتر لە هەموو شتێک ڕەنگدانەوەی هەوڵەکانی بێت بۆ کەمکردنەوەی ڕاستییەک کە ڕۆژانە گەورەتر دەبێت: "پەتاتەی بچووک". زاراوەیەکە لە ئەدەبیاتی سیاسی و ڕۆژانەی ئینگلیزیدا بۆ پرسێکی بچووک و پەراوێزخراو بەکاردێت. بەڵام ئەگەر شەڕ لەگەڵ ئێران بەڕاستی "پەتاتەی بچووک" بێت، بۆچی ئەمریکا دوای حەوت مانگ هێشتا نەیتوانیوە دۆسیەکەی دابخات؟

ئەم دژایەتییە یەکێکە لە گرنگترین نیشانەکانی بۆشایی نێوان گێڕانەوەی سیاسی کۆشکی سپی و واقیعی ستراتیژیی شەڕەکە. شەڕێک کە بڕیار بوو لە حیساباتی سەرەتایی واشنتۆندا کورت و سنووردار و یەکلاکەرەوە بێت، ئێستا گۆڕاوە بۆ قەیرانێکی فرە چین کە کاریگەرییەکانی لە مەیدانی سەربازی تێدەپەڕێت و درێژدەبێتەوە بۆ وزە، ئابووری، بودجە، ئاسایشی ناوچەکە و تەنانەت سیاسەتی ناوخۆیی ئەمریکا.

هەر لەسەرەتاوە ترامپ بیری لە حیساباتێکی دیاریکراو کردبوو: جێبەجێکردنی فشاری سەربازی توند دەتوانێت ئێران ناچار بکات لە ماوەیەکی کورتدا داواکارییەکانی واشنتۆن قبووڵ بکات. بێگومان ئەم حیساباتە تەنیا هەڵەیەک نەبوو سەبارەت بە هێزی سەربازی ئێران؛ هەڵەی گەورەتر تێنەگەیشتن بوو لە ئیرادەی سیاسی تاران بۆ بەردەوامبوون لە بەرەنگاربوونەوە.

بە پێچەوانەی خەیاڵی پلاندانەرانی جەنگ، ئێران نەبووە ئەکتەرێک کە کاتێک فشارەکان زیاتر دەبن، بە خێرایی لە هەڵوێستەکانی پاشەکشە بکات. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی ئەو هاوکێشەیەی کە بڕیار بوو بە هێرشێکی سەربازی کۆتایی پێبێت، بچێتە ناو پرۆسەی وەرینی زەوی؛ پرۆسەیەک کە لەگەڵ درێژبوونەوەیدا تێچووی بۆ ئەمریکا زیاد دەکات. لێرەدایە کە دەستەواژەی “پەتاتەی بچووک” دژایەتی ڕاستییەکان دەکات.

شەڕ تەنیا بە ژمارەی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان یان بڕی ئەو زیانانەی کە بە لایەنی بەرامبەر دراوە، ناپێورێت. شەڕێک گرنگی ستراتیژی خۆی نیشان دەدات کاتێک دەتوانێت کاریگەری لەسەر نەزمی ئابووری و ئەمنی دەوروبەری هەبێت. شەڕی ئێران و ئەمریکا ڕێک لەم خاڵەوە بووەتە قەیرانێکی گەورە. گرنگترین نموونە وزەیە.

گەرووی هورمز گرنگییەکی ناوازەی هەیە بۆ ئابووری جیهانی و بازاڕەکانی وزە. هەر جۆرە پچڕانێکی بەردەوامی کەشتیوانی لە ڕێگەی ئەم ڕێڕەوی ئاوییەوە، تەنیا پرسێکی سەربازیی نێوان ئێران و ئەمریکا نییە؛ ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر نرخی وزە، تێچووی گواستنەوە، بەرهەمهێنانی پیشەسازی و لە کۆتاییدا تێچووی ژیانی خەڵکی وڵاتە جیاوازەکان دەبێت. ئەم پرسە بۆ ئەمریکاش گرنگییەکی تایبەتی هەیە. بەرزبوونەوەی نرخی سووتەمەنی، لە کاتێکدا ماڵە ئەمریکییەکان لە ئێستاوە ڕووبەڕووی فشارەکانی تێچووی ژیان بوونەتەوە، دەتوانێت بە خێرایی لە پرسێکی دەرەکییەوە بگۆڕێت بۆ پرسێکی سیاسی ناوخۆیی.

هەر بۆیە ترامپ ناچار بووە چەندین جار باسی دۆخی گەرووی هورمز و کراوەیی ڕێڕەوی کەشتیوانی بکات. ئەگەر بەڕاستی شەڕ پرسێکی پەراوێزخراو بووایە، نەدەبوو کردنەوەی هاتوچۆ و ئاساییکردنەوەی هاتوچۆ لە یەکێک لە گرنگترین ڕێڕەوی ئاوی وزەی جیهاندا ببێتە یەکێک لە نیگەرانییە سەرەکییەکانی سەرۆکی ئەمریکا. بێگومان کێشەکە تەنها نرخی سووتەمەنی نییە.

چەند مانگێک لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان بە واتای بەکارهێنانی تەقەمەنی زۆر، دابەزینی بەهای ئامێرەکان، تێچووی گواستنەوەی سەربازەکان، چاککردنەوە و ئاوەدانکردنەوەی دامەزراوە زیانلێکەوتووەکان و زیادبوونی تێچووی کارکردن. ئەم تێچوونانە لە ساتەوەختی تەقاندنی مووشەکێکدا دیار نین، بەڵام لە بودجەی حکومەت و حیساباتی جەنگدا دەردەکەون.

لە لایەکی ترەوە تێچووی شەڕ ناگاتە سفر کاتێک ململانێکان کۆتاییان دێت. گۆڕینی ئامێر و تەقەمەنی، دووبارە بنیاتنانەوەی ژێرخانی سەربازی، پارەدان بە هێزە زیانلێکەوتووەکان و گەڕاندنەوەی تواناکانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ ئاستی پێش جەنگ دەتوانێت بۆ ساڵانێک بەردەوام بێت.

فۆربس، لە ڕاپۆرتێکدا کە ڕۆژی شەممەی ڕابردوو بڵاوکرایەوە، هەروەها جەختی لەسەر هەمان بابەت کردەوە و هۆشداریدا لەوەی کە مەرج نییە کۆتایی هاتنی شەڕەکە بە مانای کۆتایی هاتنی تێچوونەکانی بۆ ئەمریکا بێت و دەرئەنجامە داراییەکانی ململانێکان دەتوانێت بۆ دەیان ساڵ بەردەوام بێت. ئەمەش گرنگییەکی زۆری سیاسی هەیە، چونکە ترامپ ناتوانێت بە ڕاگەیاندنی کۆتاییهێنان بە ئۆپەراسیۆنەکان پڕۆژە یاسای جەنگ لەناوببات.

لەڕاستیدا ڕەنگە گەورەترین تەحەدای ترامپ ئەوە بێت کە ئەو "سەرکەوتنە سەربازییە" کە لە ڕیتۆریکی سیاسی خۆیدا باسی دەکات، بەو "دەستکەوتە ستراتیژییە" ببەستێتەوە کە خەڵکی ئەمریکا بە بەرجەستەی دەزانن.

دەنگدەری ئەمریکی لە کۆتاییدا ڕووبەڕووی پرسیارێکی سادە دەبێتەوە: لەم شەڕە چیم بەدەستهێنا؟

ئەگەر وەڵامەکە بەرزبوونەوەی نرخی سووتەمەنی، بەرزبوونەوەی تێچووی ژیان، فشار لەسەر دارایی گشتی و بەردەوامی نادڵنیایی ئابووری بێت، ئەوا گێڕانەوەی سەرکەوتن بۆ ماوەیەکی زۆر بەردەوام نابێت.

ئەمە گرنگە بە تایبەتی کاتێک بەپێی ڕاپرسییەکی ئەم دواییەی فاینانشیاڵ تایمز، ڕێژەی پەسەندکردنی ترامپ بۆ ٣٣% دابەزیوە و لەسەدا ٦٤ی ئەمریکییەکان لە ئەدای ترامپ ناڕازین. تەنانەت لە نێو کۆمارییەکانیشدا تەنیا لەسەدا ٥٣ لە ئاستی ئابوورییەکەی ڕازین. کەواتە شەڕی ئێران خەریکە ڕەهەندی سێیەم دەدۆزێتەوە، ئەویش سیاسەتی ناوخۆیی ئەمریکایە.

ڕەنگە ترامپ بتوانێت چیرۆکی خۆی لەبارەی ئەنجامە سەربازییەکانی شەڕەکە بگێڕێتەوە، بەڵام ناتوانێت بە ئاسانی ئەزموونی ئابووریی ملیۆنان ئەمریکی بەڕێوەببات. خەڵک نرخی بەنزین و تێچووی خۆراک و دۆخی هەژماری بانکی خۆیان لەگەڵ بەیاننامەکانی کۆشکی سپی بەراورد ناکەن؛ لە ژیانی ڕۆژانەیاندا ئەنجامەکانی دەبینن.

بەم مانایە، کەمکردنەوەی شەڕ ڕەنگە زیاتر ستراتیژی پەیوەندیکردن بێت نەک نیشانەی نیگەرانی لە دەرئەنجامەکانی. لەگەڵ بەرزبوونەوەی تێچوونەکان، حکومەتی ئەمریکا پێویستی بە پێشکەشکردنی وێنەیەکی کەم تێچووی شەڕەکە دەبێت.

بەڵام کێشەکە ئەوەیە کە واقیع ناتوانرێت بە وشە بۆ هەمیشە کەم بکرێتەوە. ڕەنگە ترامپ ئەو شەڕە بە "پەتاتەی بچووک" ناوببات، بەڵام حەوت مانگ لە جەنگ، گەرووی هورمز، خەرجییە سەربازییەکان، فشارەکانی وزە و دابەزینی ڕەزامەندی گشتی وێنەیەکی زۆر جیاواز دەکێشن.

لە کۆتاییدا پێوەر بۆ سەرکەوتنی شەڕێک لە وەسفکردنی سەرۆکدا نییە بەڵکوو لە دوای ئەوەدایە.

ئەگەر دوای چەندین مانگ له شەڕ، ئەمریکا هێشتا له ململانێدایه بۆ ئاساییکردنەوەی هاتوچۆ له هورمز و کۆنتڕۆڵکردنی تێچووی ئابووری و ڕوونکردنەوەی دەستکەوته ڕاستییەکانی ململانێکان، ئەستەمه ئەمه بە پرسێکی بچووک ناو بنێین. ڕەنگە پرسی ڕاستەقینە بۆ ترامپ ئەوە بێت کە ئەوەی ئەمڕۆ ناوی دەنێت "پەتاتەی بچووک" خەریکە دەبێتە یەکێک لە گەورەترین لاپەڕەکانی سیاسەتی دەرەوەی سەرۆکایەتییەکەی- کە ڕەنگە لە کۆتاییدا نەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵکوو لە ناوخۆدا خەرج بکرێت.