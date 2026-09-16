فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەش: زۆر ئامادەترین و یەدەگی چەکمان لە پێش شەڕ زیاترە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەلی جەهانشاهی ڕۆژی چوارشەممە لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی کۆتایی بیست و شەشەمین پێشبڕکێی قورئانی پیرۆزی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مەشهەد ڕایگەیاند: "لە ئێستادا یەکینەکانی هێزی زەینی ئەرتەش بە گشتی لە سنوورەکانی وڵات لە باکووری ڕۆژئاوا، ڕۆژئاوا، باشووری ڕۆژئاوا، باکووری ڕۆژهەڵات، ڕۆژهەڵات، و... باشووری ڕۆژهەڵات، و نزیکەی ١٠ لیواکەمان لە کەناراوەکانی مەکران و دەریای عومانیش ئامادەن."

فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران وتی: ئەم بڵاوەپێکردن و ئامادەیی شەڕە بۆتە هۆی ئەوەی دوژمن دەستبەرداری ئۆپەراسیۆنە زەوینیەکان بێت و ناوێرێت هەنگاوێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدات.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە ئێمە ئامادەکاری تەواومان هەیە و هێزەکان ڕۆحێکی جەنگاوەری زۆر باشیان هەیە.

جەهانشاهی وتی: لە ڕاستیدا ئەگەر دوژمن سەرەڕای هەموو باڵادەستیی کەرەستە و تەکنۆلۆژیای ڕێژیم لە شەڕی سێهەمی سەپێنراودا، ئامانجە ترسناکەکانی خۆی کە بریتی بوون لە هەڵوەشاندنەوەی ئێرانی ئیسلامی و ڕووخاندنی ڕێژیمی پیرۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران بەدی نەهێنا، ئەوە لەبەر ئەوە بوو کە جەنگاوەرەکانمان باوەڕێکی زۆریان هەبوو و پشتیان بە خودا بەستبوو بەهێز و پشتیان بە قورئان بەستووە بۆ زیادکردنی دەسەڵاتیان.