هەموو تاران بانگهێشت کران سبەینێ بێنە سەر شەقام

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولسلام سەرەفراز، بەرپرسی نووسینگەی نوێنەرایەتیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە تاران، بە ئاماژەدان بە گرنگی بارودۆخی ئێستا، بانگهێشتی هەموو خەڵک و چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگای کرد بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوە و مەشقی گەورەی جەماوەری “گیانفیداکانی ئێران” کە بڕیارە ڕۆژی هەینی 27ی خەرمانان بەڕێوە بچێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو مانۆڕانە تەنها مانۆڕی سەربازی نین، ئاماژەی بەوەشکرد: "ئەم ڕووداوانە دەرکەوتنی دەسەڵات و ئامادەیی و وریایی هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەمانن لە بەرامبەر هەر هەڕەشەیەکی دەرەکیدا.

بوونی ئێوە لەم مانۆڕە گەورەیەدا پاڵپشتی نەگۆڕی میللەت نیشاندەدات بۆ بەرگریکارانی ئاسایش و دەسەڵاتی نیشتمانی بۆ جیهان کە نەتەوەی ئێران هەمیشە پشتگیری لە حکوومەت و بەرگری لە بەهاکانی دەکات”.