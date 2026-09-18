  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٧ ٠٧:١١

سپای پاسداران تانکەرێکی نەوتکێشی لە گەرووی هورموز تەقاندەوە

سپای پاسداران تانکەرێکی نەوتکێشی لە گەرووی هورموز تەقاندەوە

فەرماندەی هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: تانکەری هێرشبەر ترێند کە ئاڵای تۆگۆی لەسەر بوو دوای ئاگرکەوتنەوە لێدرا و ڕاگیرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەدار عەلی عوزمایی سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی لە ڕاگەیەندراوێکدا جەختی کرد: تێپەڕاندنی نایاسایی بەناو گەرووی هورمزدا جگە لە لەناوبردنی کەشتییە سەرپێچیکارەکە هیچ ئەنجامێکی دیکەی نابێت.

شەوی ڕابردوو تانکەری نەوتکێشی ترێند بە ئاڵای تۆگۆوە، بە هاندان و فریودانی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا، بەنیازی ئەوە بوو بە شێوەیەکی نایاسایی بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت، بەڵام دوای ئەوەی ئاگری تێکەوت لێیدرا و وەستێندرا.

هێزی دەریایی سوپای پاسداران جارێکی دیکە هۆشداری دەدات لەوەی تێپەڕبوونی نایاسایی بەناو گەرووی هورمزدا جگە لە لەناوبردنی کەشتییەکان هیچ ئەنجامێکی دیکەی نابێت”.

News ID 60446

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