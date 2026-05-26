حاجیانی ئێرانی ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکانیان لە عەرەفات بەڕێوەبرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئێستادا نزیکەی ٣٠ هەزار حاجی ئێرانی بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمەکانی حەجی تەمەتوع لە عەرەبستان ئامادەن. ئەمڕۆ (سێشەممە، ٥ی جۆزەردانی ١٤٠٥، کە هاوکاتە لەگەڵ ٩ی زولحیجە)، ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکان لە بیابانی عەرەفات بە یاوەری نوێنەری ڕێبەری باڵای ئێران لە ڕێکخراوی حەج و کۆمەڵێک بەرپرسی باڵیۆزخانەی ئێران لە سعودیە بەڕێوەچوو.
لەم ڕێوڕەسمەدا حاجیان بە وتنەوەی دروشمی دژە ئەمریکی و دژە زایۆنی بێزاری خۆیان لە دوژمنانی ئیسلام و تاوانەکانی داگیرکەران و ستەمکاران دەربڕی و دروشمی پشتیوانی لە گەلی ستەملێکراوی فەلەستین و یەکگرتوویی موسڵمانانی جیهانیان وتەوە.
Your Comment