  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٥ ١٣:٠٨

حاجیانی ئێرانی ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکانیان لە عەرەفات بەڕێوەبرد

حاجیانی ئێرانی ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکانیان لە عەرەفات بەڕێوەبرد

ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکان بە ئامادەبوونی حاجیانی ئێرانی لە بیابانی عەرەفات لە سعودیە بەڕێوەچوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئێستادا نزیکەی ٣٠ هەزار حاجی ئێرانی بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمەکانی حەجی تەمەتوع لە عەرەبستان ئامادەن. ئەمڕۆ (سێشەممە، ٥ی جۆزەردانی ١٤٠٥، کە هاوکاتە لەگەڵ ٩ی زولحیجە)، ڕێوڕەسمی بەری بوون لە موشریکەکان لە بیابانی عەرەفات بە یاوەری نوێنەری ڕێبەری باڵای ئێران لە ڕێکخراوی حەج و کۆمەڵێک بەرپرسی باڵیۆزخانەی ئێران لە سعودیە بەڕێوەچوو.

لەم ڕێوڕەسمەدا حاجیان بە وتنەوەی دروشمی دژە ئەمریکی و دژە زایۆنی بێزاری خۆیان لە دوژمنانی ئیسلام و تاوانەکانی داگیرکەران و ستەمکاران دەربڕی و دروشمی پشتیوانی لە گەلی ستەملێکراوی فەلەستین و یەکگرتوویی موسڵمانانی جیهانیان وتەوە.

News ID 59583

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت