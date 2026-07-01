قاڵیباف: بەڵێنەکان جێبەجێ نەکرێت ئامادەین بۆ شەڕ

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران، ئەمشەو لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا سەبارەت بە دوایین پێشهاتە سیاسییەکانی ناوچەکە، لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد و وتووێژەکانی سویسرا، ڕوونکردنەوەکانی پێشکەش کرد.

قالیباف جەختی لەوە کردەوە: ئەمریکاش پابەندە بە جێبەجێکردنی ئەرکەکانی. ئەگەر هەر کارێک ببێتە هۆی پێشێلکردنی ڕێککەوتنەکە؛ جا لە سەفەرکردن بێت یان هەر کارێکی تر کە بە پێشێلکردنی کۆتایی شەڕ و پێشێلکردنی لێکتێگەیشتن دادەنرێت، بە دڵنیاییەوە کاردانەوەمان دەبێت و بە شێوەیەکی سروشتی لایەنی بەرامبەریش ڕەنگە کاردانەوەی هەبێت. زیادیشی کرد: دوایین حاڵەت پەیوەندی بە تەنها چەند شەوێک لەمەوبەرەوە هەبوو کە بەحرەین و کوێت کە بارەگاکانی ئەمریکا لەوێ بوون لێیان درا، کە ئەویش لە هەمان چوارچێوەدا ڕوویدا.

ئەوەشی وت: هەندێک لەو ڕووداوانە سروشتین و نیشان دەدەن کە ئێمە پابەندین بەو تێگەیشتنە.

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە درێژەی چاوپێکەوتنە تەلەفزیۆنییەکەیدا، لە درێژەدان بە ڕەوتی جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، ڕایگەیاند: ئێمە لە ئێستادا لە گفتوگۆداین، بەڵام ئەگەر لایەنی بەرامبەر نەیهەوێت ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات، ئێمەش ئامادەین بۆ شەڕ، کاردانەوەمان دەبێت و بە دڵنیاییەوە بەو پێیە ڕێوشوێنی پێویست پەیڕەو دەکەین.

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری کۆماری ئیسلامی ئێران لە درێژەی چاوپێکەوتنە تەلەفزیۆنییەکەیدا ڕایگەیاند: کاتێک دەڵێین لە گەرووی هورمز کۆت و بەند دروست دەکەین، ئەم سنووردارکردنە ئامانجی ئەمریکایە؛ واتە ئێمە دەستی ئەمریکا لەم ناوچەیە دەبڕین.

قالیباف بە ئاماژەدان بە گرنگی گەرووی هورمز وتی: پێویستە ڕۆژانە هاتووچۆ لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە زیاتر بێت و گرنگی ئەم ڕێگایە زیاتر لە ڕابردوو بناسرێت. ئێمە بە جیهان نیشان دەدەین کە گەرووەکە لە هەموو کاتێک سەلامەتترە. هەموو کەسێک دەتوانێت بە متمانەوە گەشت بکات و گرنگی بە ئاسمانی ئەمریکا نەدات.

جەختیشی کردەوە: گەرەنتی سەرەکی ئێمە هەرگیز ئەنجوومەنی ئاسایش نەبووە و نییە؛ گەرەنتی ئێمە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێرانە. مەیدانی بەهێزی ئێمە و هێزی هێرشبەری و هێزی مووشەکیمان جێگەی گفتوگۆ نییە. هەروەها گەلەکەمان بە هەموو مەیل و خواستی خۆیەوە لە مەیدانەکەدا ئامادەیە و هێشتا وەستاوە.



سەرۆکی پەرلەمان زیادی کرد: پرسی بەرەی خۆڕاگری و شانەکانی خۆڕاگریش لە بنەڕەتدا بابەتی دانوستان نییە. ئەوانەی پێیان وابوو دەتوانن کۆماری ئیسلامی بڕووخێنن یان بەرەی خۆڕاگری لەناوببەن، ئەمڕۆ ڕووبەڕووی دۆخێک بوونەتەوە کە ئەمریکا لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندا ئامادەبوون و ڕۆڵی بەرەی خۆڕاگری لە لوبنان قبوڵ کردووە و گەرەنتی کردووە.